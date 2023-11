Hochwasser an Rhein und Mosel - Rhein-Schifffahrt bei Germersheim noch weiter gesperrt

Der Regen der vergangenen Tage hat in Rheinland-Pfalz für steigende Pegelstände in den Flüssen gesorgt. Auf dem Rhein wird die Schifffahrt frühestens am Freitag wieder freigegeben.

Das Hochwasser am Oberrhein hat offenbar seinen Scheitelpunkt erreicht. Das gab die Hochwasser-Vorhersagezentrale (HVZ) für den Rhein bekannt. Am Pegel Maxau wurde der Scheitelpunkt mit einer Höhe von 8,50 Meter erreicht. Am Donnerstagabend war der Pegel schon wieder auf 7,80 Meter gefallen. Die Schifffahrt zwischen dem badischen Iffezheim und Germersheim in der Südpfalz ist seit dem frühen Mittwochabend eingestellt. Um die Schifffahrt wieder aufnehmen zu können, muss der Pegel den Angaben zufolge auf 7,50 Meter sinken. Bis das der Fall sei, könne es noch gut zehn Stunden dauern, hieß es. Die Schifffahrt werde dann vermutlich frühestens am Freitag in den frühen Morgenstunden freigegeben werden können.

Die Außenstelle Karlsruhe-Maxau des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes hatte zunächst eine Vorankündigung an alle Schiffsführer herausgegeben, dass eine Schifffahrtssperre zu erwarten sei. Alle Schiffe und die Wasserschutzpolizei auf dem zuständigen Rheinabschnitt von Iffezheim in Baden-Württemberg bis zum südpfälzischen Germersheim wurden über Funk informiert. Bei einer Schifffahrtssperre sind alle Fahrzeuge auf dem Rhein angewiesen, einen Liegeplatz anzufahren.

In der Folge sollen die Wasserstände fallen und ein erneuter Anstieg in den Bereich der Meldehöhe wird nicht vorhergesagt. Am Pegel Mannheim wird die Meldehöhe laut aktueller Vorhersagen nicht erreicht. Auch am Pegel Mainz bleibt der erwartete Höchststand im Bereich um fünf Metern deutlich unterhalb der Meldehöhe.

Hochwasserschutzwände in Koblenz-Neuendorf

Aufgrund hoher Abflüsse in Nahe und Mosel werden auch für den Mittelrhein stark ansteigende Wasserstände vorhergesagt. "Am Pegel Koblenz wird eine Überschreitung der Meldehöhe von 500 Zentimeter für den frühen Freitagmorgen prognostiziert", teilte der Hochwasservorhersagedienst Rheinland-Pfalz mit. Nach derzeit "noch sehr unsicheren Vorhersagen" folge zum Wochenbeginn ein weiterer Anstieg bis in einen Bereich von 560 bis 640 Zentimeter.

Abfrage der aktuellen Pegelstände Hochwassermeldedienst des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz: Hier finden Sie die aktuellen Pegelstände der größeren Flüsse in Rheinland-Pfalz. SWR Videotext: Aktuelle Pegelstände finden Sie auch bei uns im Videotext ab Seite 800.

In Koblenz-Neuendorf hat die Feuerwehr vorsorglich einen Teil der mobilen Hochwasserschutzwand aufgebaut. Außerdem wurden im Stadtteil Ehrenbreitstein zwei von drei Hochwasserschutztoren geschlossen. Die Stadt untersagt zudem, am Freitag am Peter-Atmeier-Ufer zu parken.

Auch an der Mosel steigen die Wasserstände

Auch an der Mosel sind die Wasserstände seit Montagabend gestiegen. Am Pegel Perl bewegt sich die gemeldete Höhe derzeit um 4,80 Meter. Laut dem Hochwasservorhersagedienst könnte am Samstag die Fünf-Meter-Marke geknackt werden.

Ein ähnliches Bild zeigt sich an der Mittel- und Untermosel. Am Pegel Trier wird ein Anstieg des Wasserstands bis Freitagmorgen von 7 bis 7,70 Meter erwartet. Danach stagniere bzw. falle dort der Wasserstand voraussichtlich bis Samstag leicht, um ab Samstagabend bis Sonntag je nach Niederschlag wieder anzusteigen. Am Pegel Cochem steigt der Wasserstand bis Freitagabend bis in einen Bereich von bis zu 6,60 Meter weiter an. Am Sonntag könnte er noch weiter ansteigen.

Mosel-Gemeinden gerüstet, aber noch gelassen

Auf die an der Mosel liegenden Gemeinden wirkt sich das derzeitige Hochwasser bislang kaum aus. Vielerorts sind aber bereits erste Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden - der Hochwasserschutz wurde montiert. Nach Angaben des Stadtbürgermeisters von Zell, Hans-Peter Döpgen, gibt es etwa in Zell derzeit noch keinen Grund zur Sorge. Erst bei einem Pegel in Trier von 8,20 Meter würde sich die Situation verschärfen und die Altstadt mit Wasser volllaufen. In den Gemeinden Zeltingen-Rachtig, Ürzig oder Reil sind ufernahe Park- sowie Spielplätze überschwemmt. Hauptverkehrsstraßen mussten bislang nicht gesperrt werden.

Sauer und Saar ebenfalls vom Hochwasser betroffen

An der Sauer werden die Wasserstände im Tagesverlauf wieder ansteigen. Am Pegel Bollendorf werde ein Anstieg des Wasserstands bis Freitagmorgen erwartet, die Meldehöhe von 3,50 Meter wird dabei voraussichtlich nicht erreicht. Anschließend falle der Wasserstand dort voraussichtlich bis Samstagabend wieder. Ein Wiederanstieg des Wasserstands ab Samstagabend sei nicht auszuschließen.

Auch an der Saar werden die Wasserstände wieder ansteigen. Am Pegel Fremersdorf sei ein Anstieg des Wasserstands bis zur Meldehöhe von 3,90 Meter bis voraussichtlich Freitagmorgen nicht auszuschließen. Nach derzeitiger Abschätzung stagniere der Wasserstand dort im Verlauf des Freitags und falle dann leicht bis Samstag. Ab Samstagabend sei ein weiterer Anstieg des Wasserstands bis über die Meldehöhe hinaus möglich, berichtete die HVZ weiter.

Feuerwehreinsätze in der Westpfalz

Im Kreis Kusel war die Feuerwehr mehrfach wegen Hochwassers im Einsatz. Entwarnung ist nur vorerst in Sicht. Vor allem in Glan-Münchweiler war es für die Einsatzkräfte besonders aufwendig. "Da stand eine Tiefgarage gut 15 Zentimeter unter Wasser", sagt Stefan Reichhart von der Feuerwehr Oberes Glantal. Diese Wassermassen abzupumpen, habe gedauert. Außerdem mussten die Wehrleute noch die Straße reinigen.

In Fronhofen hat es wegen des starken Regens einen Hangrutsch gegeben. Und in Herchweiler im Ostertal ist laut Feuerwehr Baumaterial aus einem Leitungsschacht auf die Straße gespült worden und hat da die Gullydeckel verstopft.

Auch an Nahe und Glan steigende Wasserstände

Auch in den nächsten Tagen sollen die Pegel an Nahe und Glan weiter steigen. Am Nahe-Pegel Martinstein könnte den Angaben zufolge die Meldehöhe erreicht werden. Am Glan-Pegel Odenbach werde die Meldehöhe von 3,20 Meter voraussichtlich am Donnerstagabend überschritten. Der Höchststand werde voraussichtlich am frühen Freitagmorgen mit etwa 3,80 Meter erwartet. Anschließend falle der Wasserstand voraussichtlich wieder, bis im Laufe des Samstags ein erneuter Anstieg möglich sei.

Was tun bei Hochwasser? Wo informieren? Informationen bei Hochwasser: Der Hochwasservorhersagedienst stellt Messwerte zu aktuellen Wasserständen und Abflüssen bereit. Weitere Informationen zum Hochwasser gibt es auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) oder über die DWD-App sowie die App "Meine Pegel". Was tun bei Hochwasser: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz rät, frühzeitig zahlreiche Notfallmaßnahmen vorzubereiten. Zum Beispiel Hochwasserbarrieren zu errichten, eine Notfallflutung der Kellerräume zu prüfen, Autos und Wertgegenstände rechtzeitig in Sicherheit zu bringen und einen Notfallrucksack zu packen. Steht das Hochwasser kurz bevor, sollten Strom und Heizung abgeschaltet und Fluchtwege offen gehalten werden. Türen können hierfür ausgehängt oder verkeilt werden. Fließt das Wasser bereits ins Haus, sollten Keller und Tiefgaragen gemieden und die oberen Stockwerke aufgesucht werden.

Wettervorhersage: Der Regen bleibt

Auch in den nächsten Tagen bleibt es nass. In der Nacht auf Freitag könnte es neben Regen in höheren Lagen sogar Schnee geben. Im Verlauf des Freitags klingt der Regen etwas ab, die Temperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad. Es wird also deutlich kühler. Schon für Samstag kündigt sich jedoch das nächste Regentief an. Auch am Sonntag soll eine Regenfront durchs Land ziehen.