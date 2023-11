Kein Computermodell der Welt wird eine Flut-Katastrophe verhindern können. Aber in Zukunft soll ein Computersystem mögliche Schäden nach Starkregen in Rheinland-Pfalz simulieren. Seit heute ist die erste Stufe dieser Simulation nutzbar. Nach und nach soll jede und jeder in Rheinland-Pfalz Daten eingeben können. Und dann sehen, was ein bestimmter Wasserstand vor der eigenen Haustür anrichten würde.