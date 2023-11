Angriff in der Innenstadt von Pirmasens - Mann mit Messer verletzt

Auf dem Exerzierplatz in Pirmasens sollen drei Angreifer einen einzelnen Mann verprügelt haben. Das Opfer wurde mit einem Cuttermesser verletzt - die Polizei sucht Zeugen.

Als es am Montag gerade dunkel geworden war, hat es in der Pirmasenser Innenstadt wieder einen Zwischenfall gegeben. Das Opfer, ein 27-Jähriger, meldete sich erst später bei der Polizei. Seiner Schilderung nach haben drei andere Männer ihn plötzlich attackiert. Dabei habe einer der Angreifer auch ein Messer eingesetzt.

Polizei Pirmasens findet Messer und Mütze auf dem Exerzierplatz

Der 27-Jährige habe kleinere Schnittverletzungen und eine Prellung gehabt, sagt die Polizei. Die Beamten hätten ihn erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Parallel suchten Polizisten den Tatort - den Exerzierplatz - ab. Die Angreifer seien da zwar längst weg gewesen, man habe aber ein Cuttermesser und eine Wollmütze gefunden.

Wer sind die Täter? Polizei bittet um Hinweise

Um wen es sich bei den drei Männern handelt und warum sie den 27-Jährigen angegriffen haben, versucht die Polizei aktuell herauszubekommen. In dem Zusammenhang bittet sie auch mögliche Zeugen, sich bei ihr zu melden.

Mindestens drei Passanten hatte den Vorfall am Montag, gegen 17:10 Uhr, auch direkt mitbekommen. Eine Augenzeugin wählte laut Polizei den Notruf - eine Streife konnte zu diesem Zeitpunkt aber weder die Täter noch das Opfer finden. Von einem der Angreifer berichten die Zeugen, dass er ein schwarzes T-Shirt mit gelben Streifen anhatte. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06331 520-0 entgegen.

Menschen haben Angst: Schon öfter Gewalt in der Innenstadt

Auf dem Exerzierplatz war es in den vergangenen Wochen schon öfter zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. In einem Fall hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen sowie weitere Verdächtige im Visier. Ähnlich wie in Kaiserslautern fühlen sich auch die Menschen in Pirmasens wegen dieser Vorfälle nicht sicher. Die Stadt Pirmasens hatte deswegen angekündigt, etwas dagegen tun zu wollen.