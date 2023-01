per Mail teilen

Samantha Ngako ist Nachrichtenredakteurin beim Südwestrundfunk. In der Online-Redaktion von SWR Aktuell berichtet die geborene Oberschwäbin den Menschen in Baden-Württemberg sehr gern, was gerade wichtig, interessant und wissenswert ist im Land.

Vor dem SWR

Beim SWR in Stuttgart arbeitet Samantha Ngako seit 2009 - auch für Fernsehen und Hörfunk. Davor hat sie ihr Studium der Germanistik und Pädagogik mit einem Magister abgeschlossen und war viel als Reporterin unterwegs - unter anderem für die Deutsche Presse-Agentur und die Kommunikationsabteilung der Stadt Stuttgart, wo sie volontiert hat.