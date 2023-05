BW-Newsticker am Morgen: Streik im Nahverkehr, Nachwuchs bei der Feuerwehr, Frühlingswetter

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

7:43 Uhr Thema Flächenversiegelung bei Facebook Wir haben bei Facebook darüber berichtet, wie stark bebaut und asphaltiert die Städte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind. In Mannheim sind es laut einer Studie zum Beispiel 66,39 Prozent versiegelt. Die Diskussion unter unserem Post ist lesenswert, dabei geht es auch um die Themen Windkraft, LKW-Parkplätze an Autobahnen, Radwege und Einfamilienhäuser. Ludwigshafen ist die am stärksten versiegelte Stadt Deutschlands. Laut einer Studie sind zwei Drittel der Fläche bebaut,...Posted by SWR Aktuell on Wednesday, May 3, 2023

7:07 Uhr Deutschland hat alle natürlichen Ressourcen für 2023 verbraucht Deutschland hat heute rein theoretisch alle seine natürlichen Ressourcen für das laufende Jahr verbraucht. Das hat die Organisation Global Footprint Network ausgerechnet und den Tag heute zum "Erdüberlastungstag" erklärt. Das heißt, dass Deutschland die Natur drei Mal so schnell nutzt, wie sie sich regenerieren kann.

6:45 Uhr So wird das Wetter Gute Aussichten: Die Hochs Sigrun und Tina sorgen für Frühlingswetter im Land. Heute zeigt sich häufig die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 26 Grad. Das Maximum wird zum Beispiel in Freiburg und Offenburg erreicht. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,1 MB | MP4)

6:21 Uhr Geld für Geflüchtete gefordert Die Länder und Kommunen fordern vom Bund mehr Geld, um Geflüchtete zu versorgen. Laut einem Papier der Bundesregierung, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, zeichnet sich aber ab, dass kein zusätzliches Geld zu erwarten ist. Der Anteil des Bundes an den Steuereinnahmen sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Die Länder und Kommunen dagegen hätten mehr bekommen. Außerdem heißt es in dem Papier, dass sie laut Grundgesetz für die Versorgung der Geflüchteten zuständig seien. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 4. Mai 2023 um 5 Uhr.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Reisende im Nahverkehr müssen sich heute auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der SWEG in Baden-Württemberg erneut zum Warnstreik aufgerufen.

müssen sich heute auf einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der in Baden-Württemberg erneut zum aufgerufen. In Stuttgart beginnen die Tarifverhandlungen für den baden-württembergischen Groß- und Außenhandel . Die Gewerkschaft fordert für die rund 190.000 Beschäftigten 13 Prozent mehr Lohn.

für den baden-württembergischen . Die Gewerkschaft fordert für die rund 190.000 Beschäftigten 13 Prozent mehr Lohn. In Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) wird heute die Nachhaltigkeitskonferenz des Bundeslandwirtschaftsministeriums mit Minister Cem Özdemir von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) eröffnet. Im Mittelpunkt der Konferenz steht die Frage "Wie kann die Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme für die zukünftigen Generationen nachhaltig gelingen?"