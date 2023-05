Der Polizeieinsatz nach einer Drohmail in Stutensee-Blankenloch (Landkreis Karlsruhe) ist beendet. Am Donnerstagmorgen war beim Thomas-Mann-Gymnasium eine bedrohliche E-Mail eingegangen.

Eine Durchsuchung der Schule war laut Polizei nicht erforderlich, weil sich am Morgen noch keine Schüler im Gebäude befunden hatten. Über den Inhalt der E-Mail wollte die Polizei auf SWR-Anfrage noch keine Angaben machen. Sie sei aber als bedrohlich eingestuft worden, der Absender soll jetzt ermittelt werden.

"Das ist der schmale Grad und eine Herausforderung, die Ernsthaftigkeit festzustellen.

"Wir gehen immer von einer ernsten Lage aus", sagt Dennis Krull weiter. Es sei immer besser man agiere mit Vorsicht und Umsicht, als im Nachhinein zu sagen, hätten wir mal besser was anderes gemacht.

Polizei mit starkem Aufgebot im Einsatz

Die Mail wurde am Morgen sowohl ans Thomas-Mann-Gymnasium als auch an die Polizei verschickt. Die Polizei war mit einem starken Aufgebot an der Schule im Einsatz. Der Unterricht an der Schule fällt heute für die knapp 800 Schüler aus.

Am morgigen Freitag findet wieder regulärer Schulbetrieb statt. Bei Schulöffnung werden auch Polizeibeamte anwesend sein.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Urheberschaft der einsatzauslösenden E-Mail aufgenommen. Dem oder der Verantwortlichen drohen neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen.