7:32 Uhr VfB Stuttgart kämpft um Einzug ins Finale des DFB-Pokals Erstmals seit zehn Jahren ins Finale des DFB-Pokals einziehen - davon dürften viele Fans des VfB Stuttgart sicher geträumt haben. Denn so real wie aktuell ist dieser Wunsch schon lange nicht mehr gewesen. Am Abend trifft der VfB zuhause auf Eintracht Frankfurt. Nach den jüngsten Erfolgserlebnissen in der Liga ist das Selbstvertrauen entsprechend groß. "Das ist ein Spiel, auf das wir uns unfassbar freuen", betonte Trainer Sebastian Hoeneß gestern, unter dem die Stuttgarter in fünf Pflichtspielen noch ungeschlagen sind. "Es ist für uns eine Riesenchance, ein Highlight zu setzen und nach Berlin zu fahren."

7:19 Uhr Die Verkehrslage in Baden-Württemberg Auf den Straßen in Baden-Württemberg ist bereits viel los. Vor allem rund um Stuttgart kann es auf dem Weg in die Arbeit ein paar Minuten länger dauern, etwa auf der B14 von Backnang kommend, der B10 bei Mühlacker oder auf der B27 bei Filderstadt in Richtung Stuttgart. Auch der übliche Stau auf der A8 an der Dauerbaustelle bei Pforzheim ist heute wieder dabei. 10 Kilometer stockt der Verkehr aktuell auf der A6 von Nürnberg in Richtung Heilbronn bei Kirchberg. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen findet ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:12 Uhr Projekt abgelehnt - Pläne für Bürgerwindpark (vorerst) gescheitert "Die Energiewende gelingt nur mit den Menschen, nicht gegen sie." Ein Satz, der angesichts der aktuellen Ereignisse rund um den geplanten Bürgerwindpark Lammerskopf bei Heidelberg und die Debatte um die Zukunft unserer Energiesicherheit nicht weniger falsch wird. Getätigt hat ihn der parteilose Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner, nachdem bekannt wurde, dass der Windpark mit bis zu 15 Windrädern vorerst gescheitert ist. Und das nicht, weil ihn Bürgerinitiativen nach dem Sankt-Florians-Prinzip abgelehnt haben, sondern weil die staatliche Forstgesellschaft das Projekt, das ein Konsortium aus Stadtwerken Heidelberg und drei regionalen Energiegenossenschaften eingereicht hatten, abgelehnt hat. Die Gewinne des Windparks wären in der Region geblieben und den Bürgern zugute gekommen. Aber den Besitzer der Waldflächen, die staatliche Gesellschaft Forst BW, überzeugte das Konzept offenbar nicht, deswegen ist das Verfahren jetzt wieder völlig offen. Nach der Ablehnung im sogenannten Sonderverfahren, bei dem das Konsortium als einziger Bieter auftrat, folgt nun die Standardausschreibung des Windpark-Projekts. Würzner forderte die Forstverwaltung auf, die Ausschreibungskriterien anzupassen - während der Klimawandel weiter voranschreitet.

6:59 Uhr #RettedenSommer - wie hat man das denn zu verstehen? Wenn wir schon bei dem tollen Wetter wären... so ein erster Besuch ins Freibad wäre doch mal ein Plan. Oder doch nicht? Auch wenn morgen bis zu 26 Grad drin sind, auf das Sonnenbad muss man etwa im größten Freibad Karlsruhes verzichten. Wegen Personalmangel bleibt das Rheinstrandbad in Karlsruhe in der bevorstehenden Saison an vier Wochentagen geschlossen und hat - Stand jetzt - dann nur von Freitag bis Sonntag geöffnet. Da es auch in anderen Bädern der Stadt nicht wirklich besser aussieht, haben die Verantwortlichen eine Kampagne gestartet, mit der neues Personal gewonnen werden soll. Unter dem Motto "#RettedenSommer" will man die Menschen erreichen.

6:47 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Kommen wir zu guten Nachrichten! Richtig gehört, das Wetter wird heute in Baden-Württemberg richtig gut, häufig kommt die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag wird es noch wärmer, dann sind bis zu 26 Grad drin. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,6 MB | MP4)

6:38 Uhr Boris Palmer kündigt einmonatige Auszeit im Juni an Es ist DAS Gesprächsthema der vergangenen Tage in Baden-Württemberg - nach seinem angekündigten Austritt bei den Grünen und der angekündigten Auszeit ist jetzt auch klar, wie Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer diese Auszeit ausgestalten möchte. Im Juni werde er seine Amtsgeschäfte vorübergehend niederlegen, so die Tübinger Stadtverwaltung. In der Zeit übernimmt der Erste Bürgermeister Cord Soehlke (parteilos) gemeinsam mit Bürgermeisterin Daniela Harsch (SPD) die Amtsgeschäfte. Palmer will nach Angaben der Stadt währenddessen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. "Auch wenn dieser Zeitraum sicher nicht ausreichen wird, um die vor mir stehende Aufgabe vollauf zu lösen, bin ich doch zuversichtlich, dass es mir gelingen wird, sie anzugehen, genug Abstand zu gewinnen und Kraft zu schöpfen", teilte Palmer in einem Schreiben an alle Beschäftigten der Tübinger Stadtverwaltung mit. In einem SWR Extra haben wir gestern Abend die aktuellen Ereignisse rund um Boris Palmer beleuchtet. Hier könnt ihr euch die Sendung noch einmal ansehen: Video herunterladen (359,4 MB | MP4)

6:27 Uhr Update zum Brand in Offenburg: Feuer weitestgehend gelöscht Bei dem weiter unten bereits erwähnten Feuer in der Unterkunft für Geflüchtete in Offenburg ist glücklicherweise niemand verletzt worden. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben die 16 betroffenen Container-Wohneinheiten betreten und Entwarnung geben. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer innerhalb der Wohnanlage ausgebrochen, die Ermittlungen zur genauen Ursache übernehmen die Beamten des Polizeireviers Offenburg. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

6:19 Uhr Das wird heute wichtig In Sindelfingen beginnen die Tarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe . Die Gewerkschaft ver.di fordert für die rund 9.000 Fahrerinnen und Fahrer in Baden-Württemberg mindestens 500 Euro mehr im Monat.

6:10 Uhr Großbrand in Unterkunft für Geflüchtete in Offenburg Ein weiterer Brand beschäftigt aktuell die Feuerwehr, die in Offenburg aktuell auch noch immer im Einsatz ist. Dort ist in der Nacht ein Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete ausgebrochen, 16 Container standen innerhalb weniger Minuten komplett in Flammen, die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Bislang gibt es keine weiteren Infos über mögliche Verletzte oder Hintergründe des Feuers. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/EinsatzReport24 | Christina Häußler

6:04 Uhr SC Freiburg verpasst Finale im DFB-Pokal Aus neutraler Sicht muss man sagen: Echt bärenstarker Auftritt! Aus der Baden-Württemberg-Brille ist das gestern Abend aber alles andere als optimal verlaufen. Mit 1:5 hat der SC Freiburg das Halbfinale im DFB-Pokal der Männer gegen RB Leipzig verloren und konnte sich somit nicht für die Finalpleite im vergangenen Jahr revanchieren. Das Leipziger Offensivspektakel geriet phasenweise aber in den Hintergrund, da sich leider einige Fans der Breisgauer ziemlich daneben benommen haben. Gegenstände flogen in Halbzeit zwei in Richtung mehrerer Leipziger Auswechselspieler, eine Münze traf dabei André Silva, danach hatte er sich auf den Boden gelegt. Daraufhin kochten die Emotionen kurz über, ein paar Freiburger Fans schafften den Sprung in den Innenraum, wurden von Ordnern aber zurückgedrängt. Weitere Details und viele Stimmen zum Spiel findet ihr hier: Freiburg Fußball | DFB-Pokal "Leere" beim SC Freiburg: Der Traum vom Finale ist geplatzt Der SC Freiburg hat den Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals gegen RB Leipzig klar verpasst, richtet den Blick aber schon wieder nach vorne. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:02 Uhr Tote Person nach Brand in Klinikum in Pforzheim Schreckliche Nachrichten haben sich am späten Abend in Pforzheim ereignet. Dort ist bei einem Feuer in der Notaufnahme eines Krankenhauses ein Mensch gestorben. Die Notaufnahme war laut Polizei stark verraucht und musste geräumt werden. Sie blieb über Nacht geschlossen. Weitere Details, etwa zur Brandursache oder über die Identität der toten Person, gibt es aktuell noch nicht.