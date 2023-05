Frühlingsfest, DFB-Pokal-Halbfinale, Handball-Bundesliga und ein Konzert von Helene Fischer: Am Mittwoch wollen etwa 90.000 Menschen in den Stuttgarter Neckarpark. Wie soll das klappen?

Rund um den Wasen droht am Mittwochabend ein Verkehrschaos. Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest ist Familientag, in der Porsche-Arena empfängt der TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga die Füchse Berlin (19:05 Uhr), in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle gibt Sängerin Helene Fischer ein Konzert (20 Uhr) und in der Mercedes-Benz Arena spielt der VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (20:45 Uhr). Wer also am Mittwoch in den Neckarpark kommen möchte, muss sich gut überlegen, wie er das schafft.

Grundsätzlich sei der Neckarpark für die Aufnahme von großen Verkehrsmengen ausgelegt, so Timo Brenner, Pressesprecher der Polizei Stuttgart: "Aber durch das Frühlingsfest haben wir massive Einschränkungen bei den Parkflächen, weshalb wir die Besucher und Besucherinnen dringend bitten, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen."

Erschwerte Anfahrt durch Straßensperrungen

Die Mercedesstraße wird am Mittwoch ab 6 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt und eine Halteverbotszone eingerichtet. Zusätzlich soll die Benzstraße im Laufe des Nachmittags gesperrt werden. Eine Möglichkeit in den Neckarpark zu gelangen, ist die Zusatzlinie der Stadtbahn U11. Diese fährt ab 17 Uhr im 15-Minuten-Takt, ab etwa 18 Uhr alle sieben bis acht Minuten, so eine Sprecherin der SSB.

Bei der Anreise kommt für einige erschwerend hinzu, dass die S-Bahnen nach Bad Cannstatt wegen des Ausbaus des digitalen Knotenpunkts nicht so regelmäßig fahren. Insgesamt dürften nach Schätzungen der Polizei am Mittwoch etwa 90.000 Menschen in den Neckarpark kommen wollen - darunter etwa 11.000 für das Konzert von Helene Fischer.

🚧#drandenkenAb heute Abend kommt es an mehreren Nächten zwischen #S_Rohr und #Böblingen zu Fahrplanabweichungen auf der der Linie #S1.Weitere Infos findet ihr hier🔽https://t.co/FcnC0Gi3h2 pic.twitter.com/IBReRkBjCW

DFB-Pokal-Halbfinale: Fahrradstellplätze für Fans

Das DFB-Pokal-Halbfinale des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt ist ausverkauft, rund 50.000 Fans werden erwartet. "Das Spiel gilt als Hochrisiko-Spiel", so Brenner. Deswegen sei eine hohe Zahl an Einsatzkräften im Einsatz, die Reiterstaffel und Wasserwerfer stünden für den Ernstfall bereit.

Auch der VfB Stuttgart rät seinen Fans zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: "Besucher sollten deutlich früher als bei Bundesliga-Heimspielen an der Mercedes-Benz Arena sein", schreibt der Verein auf seiner Homepage.

Eine weitere Möglichkeit für Menschen aus der Region ist die Anreise mit dem Fahrrad. Im Parkhaus P5, das über den Martin-Schrenk-Weg erreicht werden kann, stehen 400 kostenlose und überwachte Fahrradstellplätze zur Verfügung. Fahrradhelme können nach Angaben des VfB am Rad gelassen werden.

Mit dem Shuttlebus zum TVB Stuttgart

Eine Möglichkeit, zum Handball-Bundesliga-Spiel des TVB Stuttgart anzureisen, ist die Fahrt mit einem Shuttlebus ab Bittenfeld oder Winnenden. Das biete der Verein wie gewohnt zu seinen Heimspielen an, bestätigte der TVB auf SWR-Anfrage. Fans, die mitfahren wollen, müssten dafür allerdings ihr Ticket vorzeigen. So wolle man verhindern, dass nicht TVB-Fans auch den Shuttle nutzen.

Das Verkehrschaos droht aber nicht nur bei der Anreise, sondern auch bei der Abreise. "Die sehen wir als problematischer an, weil wir schlagartig ein Verlassen des Stadions haben, dass je nach Spielverlauf auch mit Ende des Wasens zusammenfällt", erklärt Brenner. Deswegen sei bis in den späten Abend Geduld gefragt.