In Singen (Kreis Konstanz) ist am Mittwoch die Zeppelin-Realschule nach einem Vorfall mit einer reizenden Substanz geräumt worden. Laut Polizei waren insgesamt 84 Menschen von Atembeschwerden und Husten betroffen. Drei Schüler und eine Lehrkraft seien aufgrund einer stärkeren Reizung ins Krankenhaus gebracht worden, so eine Polizeisprecherin.