Pleite für Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart mit Überraschungscoup

Die Rhein-Neckar Löwen verlieren gegen den Spitzenreiter THW Kiel. Der TVB Stuttgart siegt dagegen überraschend gegen die Füchse Berlin.

Die Rhein-Neckar Löwen haben am 28. Spieltag der Handball-Bundesliga mit 27:31 (11:15) gegen den THW Kiel verloren, boten dem Tabellenführer dabei aber vor allem im zweiten Abschnitt Paroli.

Der Ex-Meister geriet in der mit 13.200 Zuschauern erstmals seit vier Jahren wieder ausverkauften SAP Arena schon in der ersten Halbzeit vorentscheidend in Rückstand. Zwischen der 18. und 27. Minute gelang den Gastgebern kein einziger Treffer, der THW zog davon.

TVB Stuttgart überrascht die Füchse Berlin

Schützenhilfe im Kampf um den Titel erhielt Kiel vom TVB Stuttgart. Die Schwaben sicherten sich unerwartet zwei Punkte durch einen 32:28 (14:14)- Sieg gegen die Füchse Berlin, die bislang punktgleich mit Kiel auf Rang zwei gelegen hatten. Mit 20:36 Punkten verschaffen sich die Stuttgarter als Tabellen-14. etwas Luft im Tabellenkeller.

Auch Frisch Auf Göppingen bejubelte einen Sieg. Gegen den ASV Hamm-Westfalen gewann die Mannschaft von Trainer Markus Baur sicher mit 39:32 (22:14). Den Grundstein für den Erfolg legten die Göppinger dabei mit einer starken ersten Halbzeit.