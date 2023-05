Der Veranstalter meldet ein Rekord-Wochenende für das Stuttgarter Frühlingsfest: 370.000 Besucher an drei Tagen infolge habe es noch nie gegeben, sagt Wasen-Chef Marcus Christen.

Das Frühlingsfest Stuttgart meldet für das lange Wochenende über den 1. Mai einen Rekord: 370.000 Besucherinnen und Besucher an drei Tagen infolge, so Wasen-Chef Marcus Christen, das waren "die besten drei Tage am Stück, die wir jemals hatten".

Am Samstag sei es auch wegen des VfB-Heimspiels überaus voll auf dem Cannstatter Wasen gewesen. Der Sonntag habe "ein riesen Familienpublikum" angezogen. Und auch am Montag sei schon von der Mittagszeit an großer Andrang gewesen. "Nicht nur die Festzelte, sondern auch die Schausteller sind mehr als zufrieden", sagt Christen.

"Sowas hatten wir nie erwartet."

Polizei meldet keine großen Zwischenfälle auf dem Wasen

Die für Ende April mäßigen Temperaturen und das wechselhafte Wetter hätte das Wasen-Vergnügen dabei ebeno nicht getrübt wie die erschwerte Anreise aufs Frühlingsfest. "Die Leute haben sich darauf eingestellt", erklärt Christen. Sie seien frühzeitig mit dem ÖPNV angereist, auch Parkplätze gebe es reichlich am Wasen. "Sonst hätten wir nicht so ein Rekordergebnis erreicht", sagt Christen.

Auch die Polizei berichtet auf SWR-Anfrage von keinen größeren Zwischenfällen am Maiwochenende. Für ein gewisses Aufsehen hatte allenfalls gesorgt, dass am Rande des Wasens drei unbekannte Männer vom Ufer aus ein Polizeiboot auf dem Neckar beworfen und dabei eine Windschutzscheibe zertrümmert haben.

Nächste Tage versprechen viel Publikumsverkehr

Insofern fällt die Halbzeitbilanz für das 83. Frühlingsfest überaus positiv für Christen aus, zumal das Eröffnungswochenende schon gute Besucherzahlen beschert habe. Die nun kommenden Tage versprechen mehr Publikumsverkehr - einmal durch das Halbfinal-Spiel im DFB-Pokal des VfB gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch. Parallel spielen in der Porsche-Arena die Handballer des TVB Stuttgart gegen die Füchse Berlin.

Helene Fischer könnte mit gleich fünf Konzerten in der Schleyer-Halle auch für mehr Publikum auf dem Frühlingsfest Stuttgart sorgen. picture-alliance / Reportdienste Marcus Brandt

Außerdem singt Helen Fischer am Dienstag- und dann am Mittwochabend in der Schleyer-Halle. Drei weitere Auftritte folgen Freitag, Samstag und Sonntag. Und mit Konzerten von Fettes Brot, DJ Bobo und Schiller stehen auch in der Porsche-Arena nahmhafte Musiker auf der Bühne. Der Wasen sollte davon profitieren: "Wir wünschen uns jetzt noch zwei schöne Wochen", sagt Christen, "und dass die Leute sich wohlfühlen, die Schausteller zufrieden sind und dass wir alle glücklich miteinander sind."