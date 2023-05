per Mail teilen

Es ist das vorläufige Highlight einer bislang sehr durchwachsenen Saison beim VfB Stuttgart: Im DFB-Pokal-Halbfinale empfangen die Schwaben (Mittwoch, 20:45 Uhr/live im Ersten) Eintracht Frankfurt. Die Vorfreude beim VfB ist groß, die Favoritenrolle sieht der Ex-Stuttgarter und ehemalige Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic aber klar bei den Hessen.

An den 14. Juni 1997 erinnert sich Fredi Bobic auch heute noch gerne zurück. Mit dem VfB Stuttgart gewann der damals 25-Jährige das DFB-Pokalfinale mit 2:0 gegen Energie Cottbus und feierte damit seinen ersten großen Erfolg mit den Schwaben. "Der erste Titel, das war schon etwas ganz, ganz Herausragendes", sagt Bobic rückblickend. Die anschließende Partie-Nacht sei "lustig" gewesen. "Wir haben uns alle angesprüht. Ich glaube, ich habe rote Haare gehabt."

Titel-Trainer Jogi Löw ließ sich seine Mähne bei den Feierlichkeiten am Stuttgarter Rathausplatz sogar gleich abrasieren. "Er hat den Spaß mitgemacht, dafür gebührt ihm großer Respekt", so Bobic schmunzelnd.

DFB-Pokal: VfB hofft auf ersten Finaleinzug seit zehn Jahren

26 Jahre danach wartet der VfB Stuttgart immer noch auf seinen nächsten Pokal-Coup. 2007 und 2013 schafften es die Schwaben zwar noch zweimal ins Finale, gegen den 1. FC Nürnberg und den FC Bayern unterlag der VfB aber jeweils mit 2:3.

Zehn Jahre nach dem letzten Finaleinzug haben die Schwaben nun wieder die Chance, das Endspiel (3. Juni) im Berliner Olympiastadion zu erreichen. Davor wartet im Halbfinale am Mittwoch (20:45 Uhr/ live im Ersten) mit Eintracht Frankfurt aber ein harter Brocken. "Die Mannschaft ist sehr, sehr erfahren und kann mit so großen Spielen umgehen", sagt Bobic, der in Frankfurt von 2016 bis 2021 Sportvorstand war und die Eintracht 2018 zum Pokal-Triumph führte.

"Aufgrund der Erfahrung, mit solchen Spielen besser umgehen zu können", sieht der ehemalige Stürmer die Favoritenrolle deshalb auch beim amtierenden Europa-League-Sieger Frankfurt.

"Für mich wird das ein ganzes enges Spiel mit einem klaren Plus bei der Eintracht."

Bobic lobt "Enthusiasmus" des VfB

Obwohl der 51-Jährige den abstiegsbedrohten VfB als Underdog im Halbfinale sieht, traut Bobic den Stuttgartern einiges zu. "Sie haben ein Heimspiel und der VfB begeistert durch die Jugend und auch durch den Enthusiasmus, den sie auf den Platz bringen." Den habe man zuletzt beim 3:3 gegen Dortmund gesehen. Und auch der 2:1-Erfolg gegen Mönchengladbach dürfte den Schwaben Auftrieb für das Highlight-Spiel am Mittwoch geben haben.

In dem treffen die Stuttgarter dann zum ersten Mal in der laufenden Pokalrunde auf einen Erstligisten - eine schwierige Aufgabe für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß. Aber mit haarigen Angelegenheiten kennt man sich in Stuttgart ja spätestens seit dem Erfolg 1997 bestens aus.