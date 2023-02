BW-Newsticker am Morgen: Aktenzeichen XY, "Schmotziger Dunschtig", Gefahrgut

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

10:00 Uhr Das war der Newsticker für heute Es ist 10 Uhr, der Newsticker am Morgen endet nun. Habt noch noch einen schönen, sonnigen und vielleicht närrischen Donnerstag. Morgen um 6 Uhr gibt es einen neuen Newsticker. Dann mit meinem Kollegen Matthias Deggeller. Bis dahin findet ihr alle wichtigen Nachrichten auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch im Radio und Fernsehen.

9:59 Uhr Mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine eingewandert Das Statistische Bundesamt meldet, dass seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine mehr als eine Million Menschen aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland eingewandert sind. Demnach stellen die Ukrainer inzwischen nach den Türkinnen und Türken die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 16. Februar 2023 um 9:30 Uhr.

9:42 Uhr Bus fährt in Hauswand, Fahrer schwer verletzt Ein Bus ist gestern in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) gegen eine Hauswand geprallt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 54-Jährige hatte laut Polizei ein akutes medizinisches Problem, weshalb er die Kontrolle über den Bus verlor. Zunächst streifte sein Fahrzeug einen entgegenkommenden Laster, fuhr dann gegen einen Baum und stieß gegen die Hauswand, wie die Polizei heute mitteilte. Bei dem Unfall am Mittwoch befanden sich noch fünf Schüler im Bus, die alle unverletzt blieben.

9:29 Uhr Faeser stellt Vorschläge zur Flüchtlingsunterbringung in Aussicht Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will Ländern und Kommunen bei einem Flüchtlingsgipfel in ihrem Haus Vorschläge zur Unterbringung von Geflüchteten machen. "Das Bauministerium ist heute vertreten, so dass wir noch mal konkret auch über Grundstücke, über frei stehenden Wohnraum reden können", sagte Faeser am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Helfen würden aus ihrer Sicht etwa Grundstücke für Container. "Was auch hilft, ist, frei stehenden Wohnraum zu reaktivieren und Erleichterungen im Bauleitverfahren", so die Ministerin. All das könne das Bauministerium anbieten. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 16. Februar 2023 um 9 Uhr.

9:22 Uhr Aktenzeichen XY: Hinweise zu Überfall in Reutlingen Gestern Abend ist in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" ein Beitrag zu einem Überfall in Reutlingen vor einem Jahr gelaufen. Sehr viele, nämlich "weit über 100 Hinweise" gingen bei der Polizei Reutlingen zu dem Fall ein. Meist waren das allgemeine Hinweise, sagte die Polizei dem SWR. Teilweise gab es auch Tipps, wie die Beamten weiter ermitteln könnten - zudem auch einzelne konkrete Informationen zu möglichen Verdächtigen. Bei dem Überfall vor einem Jahr hatte ein Mann eine Bank in Reutlingen überfallen. Mit einer Pistole bewaffnet, bedrohte er eine Angestellte und erbeutete mehrere zehntausend Euro.

9:17 Uhr Junge Menschen sind mehrheitlich für Wehrpflicht Die meisten jüngere Menschen in Deutschland sind dafür, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag von Greenpeace. Fast 60 Prozent der Menschen unter 30 fänden es gut, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Wenn man alle Altersgruppen betrachtet, ist allerdings weniger als die Hälfte der Menschen dafür. Über dieses Thema berichtete DASDING am 16. Februar 2023 um 9 Uhr.

9:11 Uhr Schadensaufnahme am Block 7 in Heilbronn angelaufen Nach dem Absacken der Rauchgas-Kanäle in Block 7 des Heilbronner EnBW-Kohlekraftwerks bleibt die Anlage weiter außer Betrieb. Der Energieversorger arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Aufarbeitung des Vorfalls. Ein Statiker hat das Kesselhaus überprüft und Maßnahmen zur Absicherung vorgeschlagen. So soll im Laufe der kommenden Woche unter anderem ein Gerüst an der Außenwand des Gebäudes installiert werden, um das Kesselhaus zu stützen. Danach sollen die beschädigten Anlageteile herausgenommen und der Bau instandgesetzt werden. Der Block 7 werde länger ausfallen. Neben Strom wurde dort Fernwärme erzeugt. Die sei aber weiterhin gesichert, teilte das Unternehmen mit. Heilbronn Rauchgaskanäle in EnBW-Kraftwerk abgesackt Nach Einsturz: Aufarbeitung in Heilbronner Kraftwerk angelaufen Nach einem Einsturz in den Rauchgaskanälen im EnBW-Kohlekraftwerk Heilbronn ist die Schadensaufnahme angelaufen. Der Betreiber arbeite mit Hochdruck an der Aufarbeitung. 6:00 Uhr SWR4 BW Konfetti-Radio SWR4 Baden-Württemberg

8:33 Uhr Hamburg kündigt als erstes Bundesland Aus für Verbrenner-Taxis an In Hamburg werden in drei Jahren keine Verbrenner-Taxis mehr zugelassen - sondern nur solche mit Elektro- oder Wasserstoffmotor. Die Stadt hofft, dass sie dadurch 25.000 Tonnen CO2-Ausstoß einsparen kann. Der zuständige Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sagt, dass schon jetzt zwölf Prozent der Taxis in Hamburg elektrisch oder mit Wasserstoff fahren. Bundesweit sei das Spitze. Über dieses Thema berichtete DASDING am 16. Februar 2023 um 8 Uhr.

8:15 Uhr Lufthansa: Betrieb läuft nach Flugchaos zunächst normal an Der Luftverkehr in Frankfurt hat sich jetzt wieder normalisiert. Das hat eine Lufthansa-Sprecherin gesagt. Gestern hatte es eine IT-Störung gegeben. Der Grund dafür war, dass ein Bagger bei Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt vier Glasfaserkabel kaputt gemacht hat. Der Flughafen musste für rund drei Stunden komplett gesperrt werden. Über dieses Thema berichtete DASDING am 16. Februar 2023 um 8 Uhr.

8:07 Uhr Wieso eigentlich Weiberfastnacht? Heute, am Donnerstag vor Rosenmontag, ist Weiberfastnacht. An diesem Tag stürmen mancherorts Frauen die Rathäuser und übernehmen symbolisch das Regiment. Heute wirkt das vielleicht ein wenig bemüht. Früher gerieten an diesem Tag fest zementierte Geschlechterrollen ins Wanken. Ehefrauen verweigerten ihren Männern in der "verkehrten Welt" des Karnevals für kurze Zeit den Gehorsam. Der Brauch, Männern die Krawatten abzuschneiden, ist noch nicht so alt: Er kam erst nach 1945 auf. In letzter Zeit ist er nicht mehr so populär - wohl auch, weil weniger Krawatten getragen werden.

7:41 Uhr Indigener an Fastnacht? Diskussion bei Instagram Als Indigener verkleidet Fastnacht feiern? Drei betroffene Personen beim Nordamerika Festival in Stuttgart haben erklärt, wieso die Verkleidung für sie respektlos ist. Unser Post zu diesem Thema bei Instagram wühlt viele Leute auf. Auf unterschiedliche Art und Weise. "Als Kind habe ich mich auch mal als "Indianer" verkleidet, aber als Erwachsene kann ich das jetzt reflektieren. Und seit ich weiß, dass es negative Auswirkungen auf manche Menschen hat, habe ich auch absolut kein Bedürfnis mich wieder so zu verkleiden." Solche Meinungen stehen Ansichten wie dieser hier gegenüber: "Lächerlich. Indianerkostüm ist das Normalste was es gibt. Wie Feuerwehrmann oder Polizist." Rassismus und kulturelle Aneignung? Vergleichbar mit Lederhosen und Dirndl? Respektlosigkeit oder Provokation? Beteiligt euch an der Diskussion:

7:27 Uhr Türkischer Katastrophenschutz warnt vor Nachbeben Der türkische Katastrophenschutz warnt weiter vor Nachbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien. In der vergangenen Woche sind 3.800 Nachbeben registriert worden. Die Menschen sollten deshalb noch nicht in ihre beschädigten Häuser zurückgehen. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 16. Februar 2023 um 6:30 Uhr.

7:21 Uhr Fastnachtsmusik im Morgengrauen Fastnacht feiern ohne Corona-Auflagen, das genießen in diesem Tagen viele Narren. Auch in Konstanz - und das klingt so: