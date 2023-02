Was ist das Stockacher Narrengericht

Das "Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken" findet seit 1351 statt. Es lädt traditionell jedes Jahr eine prominente Politikerin oder einen Politiker zur Fastnacht ein und klagt ihn oder sie an. Am "Schmotzigen Dunschtig" wird die Klage gegen den Polit-Promi vorgebracht. Der oder die "Beklagte" wird in der Regel vom Ankläger parodistisch schuldig gesprochen, vom Fürsprech verteidigt und muss die Strafe in Wein begleichen. Cem Özdemir (Grüne) etwa war 2020 zu drei Eimern verurteilt worden. Ein Eimer entspricht etwa 60 Litern.