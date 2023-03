SWR-Redakteurin Thea Thomiczek SWR Leander Bauer

Thea Thomiczek ist aufgewachsen in Oberschwaben, studiert hat sie Germanistik und katholische Theologie in Augsburg, Wien und Tübingen. Ihre beruflichen Stationen: Medienpraktikum an der Universität Tübingen, SDR Ulm, Volontariat bei der Heidenheimer Zeitung/Südwestpresse und seit 1994 beim SWR in Ravensburg und Friedrichshafen.