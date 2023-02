Schwaben-Bashing: Stockacher Narrengericht tagt in Berlin

Das Stockacher Narrengericht trifft sich am Donnerstag zu einer außerordentlichen Sitzung in Berlin. Angeklagt sind die Schwaben. Verteidigt werden sie von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne).

Das Stockacher Narrengericht tagt am Donnerstagabend ausnahmsweise in Berlin. Über 200 Hästräger aus Stockach (Kreis Konstanz) fliegen dazu auf Einladung der Landesvertretung Baden-Württemberg in die Bundeshauptstadt. Verhandelt wird das sogenannte Schwaben-Bashing - also die Diffamierung der Schwaben. Ankläger ist Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Verteidiger der Schwaben ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Er stand selber 2020 als Angeklagter vor dem Grobgünstigen Stockacher Narrengericht.

Bei der Verhandlung müssen sich die rund 300.000 in Berlin lebenden Schwaben einiges anhören, denn sie gelten laut Anklage bei manchen Einheimischen als arrogant und als "Tot-Sanierer" der Stadt. Vorwürfe, die Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn als Ankläger vor dem Narrengericht vorbringen will. Verteidiger Cem Özdemir wird dagegenhalten. Das Narrengericht vermittelt.

Empfang der Narren im Schloss Bellevue

Rund 200 Hästräger aus Stockach reisen mit in die Bundeshauptstadt. Sie freuen sich auf den Besuch des Bundestags am Freitag und den Empfang in Schloss Bellevue, bevor es am Samstag zurück nach Stockach geht. Dort findet nächste Woche am "Schmotzigen Dunnschtig", der Donnerstag vor Rosenmontag, die reguläre Sitzung des Stockacher Narrengerichts statt. Angeklagt ist in diesem Jahr der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki.

2008 waren die Stockacher Narren schon einmal in Berlin, damals lieferten sich bei der Narrengerichtsverhandlung der frühere Finanzminister Theo Waigel (CSU) und der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) einen Schlagabtausch.