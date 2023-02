BW-Newsticker am Morgen: Warnstreiks an Flughäfen angekündigt, Schiffswrack in Kehl wird geborgen

So sah es in Kehl vor gut vier Wochen aus: Das Schiff war beim Beladen eingeknickt und dann auf den Grund des Rheinhafens gesunken.

6:03 Uhr

Warnstreiks an Flughäfen angekündigt

Die Gewerkschaft ver.di hat in der Nacht bekannt gegeben, den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst auf mehrere Flughäfen auszudehnen. Entsprechend wird es am Freitag unter anderem auch am Flughafen in Stuttgart zu Warnstreiks kommen. Wie sich diese auswirken werden und welche Flüge eventuell sogar ganz gestrichen werden, ist noch unklar. Sicher ist: Neben Stuttgart werden die Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig bestreikt.

Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 15. Februar 2023 am 5:00 Uhr.