Ein Linienbus ist am Mittwochnachmittag in Schelklingen in ein Haus geprallt. Der Fahrer hatte laut Polizei offenbar medizinische Probleme. In dem Bus saßen auch Schüler.

Ein Omnibus ist am späten Mittwochnachmittag in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) von der Straße abgekommen. Der Bus prallte zunächst gegen einen Baum und dann gegen ein Gebäude. Laut Polizei hatte der Busfahrer medizinischer Probleme. Er kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Linienbusses hatte laut Polizei offenbar medizinische Probleme. z-media Ralf Zwiebler In dem Linienbus saßen laut Polizei auch noch einige Schüler. Sie seien ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht verletzt worden. Die Feuerwehr war bis in den Abend mit einem Großaufgebot vor Ort.