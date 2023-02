Fasnet-Blog: Das war am Schmotzigen auf der Alb los

Schmotziger Donnerstag: Zum Altweiberfasching haben wir live aus den Kreisen Sigmaringen und Zollernalb berichtet.

15:25 Uhr Das "Ehrsame Narrengericht" tagt in Grosselfingen In Grosselfingen (Zollernalbkreis) tagt gerade das "Ehrsame Narrengericht". Gerade wurde Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) verurteilt. Die Strafforderung: "Dreiviertel vom Kopf und zweimal das halbe Leben." Ihr wird wie allen Angeklagten vorgeworfen, die Grenzen des venezianischen Reichs zu Grosselfingen ohne gültige Papiere überschritten zu haben, um den Sommervogel zu rauben. Beim Narrengericht in Grosselfingen wird der ganze Ort zur Freilichtbühne. SWR Marcel Wagner

15:03 Uhr Hexen stürmen das Rathaus in Obernheim In Obernheim (Zollernalbkreis) wurde gerade das Rathaus von der Hexenzunft gestürmt. Der stellvertretende Bürgermeister Johannes Huber wurde entmachtet. Jetzt regieren Ritter Konradin samt Hofstaat und der Teufel zusammen mit seiner großen Hexenschar. Das Besondere bei den Obernheimer Hexen: auch Frauen und Kinder dürfen hier Hexen werden. Besonders stolz sind sie auf ihre Schultertücher. Jedes ist nämlich ein Unikat und teilweise selbst bestickt. Nach dem Rathaussturm ziehen die Hexen gleich von Tür zu Tür und erbitten Einlass in Narrenhäuser und Wirtschaften. Jedes Schultertuch ist bei den Obernheimer Hexen ein Unikat. SWR Friederike Dauser

13:13 Uhr Närrische Verköstigung in Benzingen: Es gibt Kesselfleisch Der große historische Holzbackofen im Benzinger Backhäusle beim Rathaus (Zollernalbkreis) ist eingeheizt. Die Germanenzunft ist bereit für die närrische Verköstigung. Es riecht hier herrlich nach frischen Dinnede, nach Fasnetsküchle und auch ein bisschen nach Sauerkraut. Außerdem gibt es in einem großen Eisentopf das Kesselfleisch - eine Besonderheit in Benzingen. Einige Germanen sind schon in ihrem Fellhäs und mit zotteligem Haar in den Gassen unterwegs. Um 14.30 wird dann der Narrenbaum aufgestellt. Zum Narrenessen in Benzingen (Zollernalbkreis) gehört das Kesselfleisch. SWR Friederike Dauser

10:34 Uhr Wurstschnappen in Meßkirch Mit Pauken und Trompeten haben die Katzen der Katzenzunft Meßkirch (Kreis Sigmaringen) mit ihren leuchtend gelben Augen und den langen Schnurbarthaaren zusammen mit dem sogenannten Narrensamen (den befreiten Schulkindern) den Bürgermeister aus dem Rathaus vertrieben und die närrische Macht übernommen. Jetzt startet das Wurstschnappen: An langen Angeln werden Würstchen und Brötchen vom Rathausbalkon herunter gehalten und von den Kindern, die in großer Zahl vor dem Rathaus stehen, geschnappt. Nach dem Wurstschnappen geht der Narrensamen dann von Geschäft zu Geschäft, um Süßigkeiten zu erbeuten.

9:06 Uhr Sturm auf die Garnison in Stetten am kalten Markt Mit lauten "Bock Mäh"-Rufen stürmen die Böcke die Albkaserne in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen). Es sind ungefähr 50 Böcke mit weißen Widder-Hörnern, einer Bockmaske und warmem Lammfell. Die rund 20 Bundeswehrsoldaten, die das Tor sichern, versuchen die Narren abzuwehren, haben am Ende aber keine Chance. Die Albkaserne und auch die ganze Garnisonsstadt Stetten am kalten Markt ist ab heute fest in der Hand der Narren und nennt sich dann bis zum Aschermittwoch "Bockstadt".

8:12 Uhr Frühstück der Böcke in Stetten am kalten Markt Die Narren der Bockzunft in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) lassen es sich zum Schmotzigen Donnerstag schmecken! Die Bockzunft in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) hat ihr Narrenfrühstück begonnen. SWR Friederike Dauser

7:31 Uhr Hilbenschlecker aus Frohnstetten freuen sich auf den Tag Hermann Löffler ist der Zunftmeister der Hilbenschlecker aus Frohnstetten (Kreis Sigmaringen). Er freut sich auf das volle Tagesprogramm zum Schmotzigen. Nach dem Narrenfrühstück gehen die Hilbenschlecker in den Kindergarten, in die Bank und Geschäfte im Ort. Auch in Frohnstetten wird dann mittags der Narrenbaum gestellt. Dann beginnt auch die Kinderfasnet. In der Hohenzollernhalle in Frohnstetten wird dann abends der Schmotzige beendet.

6:12 Uhr Genug geschlafen! Großes Narrenwecken in Straßberg Aufgestanden! In Straßberg (Zollernalbkreis) ist die Nacht jetzt endgültig vorbei. Mit Trommeln und Rätschen ziehen die Straßberger Burgnarren durch den Ort - und wecken die Bewohnerinnen und Bewohner auf. Der Schmotzige Donnerstag hat begonnen! Nach dem Wecken in Straßberg gibt es ein Frühstück. Im Anschluss werden die Schul- und Kindergartenkinder von den Burgnarren befreit. Danach wird der Narrenbaum aufgestellt und ab 17 Uhr gibt es in Straßberg dann den traditionellen und bekannten Ritterschlag für eine bekannte Persönlichkeit aus dem Land. In diesem Jahr ist es SWR Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein, die zur Burgdame ernannt wird.