Am Sonntag sind rund 8.000 Hästräger beim Narrenfestwochenende durch die Sigmaringer Innenstadt gezogen. Zuvor musste Bürgermeister Marcus Ehm auf einer Stange sitzen.

Seit 111 Jahren gibt es nun die Sigmaringer Narrenzunft Vetter Guser, und der historische Brauch des Bräutelns ist mit seinen 300 Jahren noch viel älter. Dabei tragen ledige Bräutlingsgesellen verheiratete Männer auf einer Stange um den Marktbrunnen.

Bei der Jubiläums-Vorführung am Sonntag durfte der Bürgermeister von Sigmaringen, Marcus Ehm, sich auf der Stange tragen lassen und dabei Leckereien unters Volk werfen. Für ihn sei das ein wunderbares Erlebnis gewesen, erklärte er danach: wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen.

Marcus Ehm, Bürgermeister von Sigmaringen, bei einer Vorführung des historischen Bräutelns am Narrenfestwochenende. SWR Anna Priese

Historisches Bräuteln: eine Ehre für den Mut, zu heiraten

Der Legende nach ist das Bräuteln nach dem Dreißigjährigen Krieg entstanden, als sich niemand eine Hochzeit leisten konnte. Wenn doch jemand wage, zu heiraten, beschlossen die jungen Männer damals, ihn zu ehren. Dazu werde man den Verheirateten einmal um den Marktbrunnen tragen, erklärte Joachim Wolf von der Narrenzunft Vetter Guser.

Hästräger aus dem ganzen Land

Beim Narrentreffen an diesem Wochenende zogen rund 8.000 Mitglieder unterschiedlicher Zünfte aus ganz Baden-Württemberg durch Sigmaringen, unter anderem auch die Stegstrecker aus Pfullendorf, die Althistorische Narrenzunft Narrhalla Hechingen und die Kulturgemeinschaft Empfingen.

Die Schömberger Zunft beim Narrenfestwochenende in Sigmaringen - Regen gehört halt einfach dazu. SWR

Trotz grauen Himmels und Schneeregens waren die Straßen der Sigmaringer Innenstadt von rund 7.000 gut gelaunten Zuschauerinnen und Zuschauern gesäumt.

Höhepunkt kommt noch

Richtig gebräutelt wird in Sigmaringen dann am 21. Februar, dem Fastnetsdienstag. Vorher, am Fasnetssonntag, ist auch schon Jubiläumsfeier angesagt: mit Stangenübergabe und närrischem Frühschoppen in der Stadthalle, Umzug und närrischem Treiben in der Innenstadt.