Die Narren sind startklar, denn endlich ist wieder eine richtige Fasnet möglich. Ab dem Wochenende gibt es zahlreiche Umzüge in der Region. Wo geht was? Eine Übersicht.

Fasnet im Kreis Tübingen

Sonntag, 22. Januar: Jubiläumsumzug der Hopfen Hopse im Rottenburger Stadtteil Kiebingen. Los geht es um 13:30 Uhr im Kiebinger Ortskern. Außerdem gibt es Stände mit Essen und Trinken. Auch in Ofterdingen zieht die Narrenzunft Ofterdingen ab 13:30 Uhr mit einem großen Umzug durch den Ort.

Samstag, 28. Januar: Ab 19:30 Uhr ist Geisterball in Wurmlingen.

Sonntag, 29. Januar: Im Rottenburger Stadtteil Dettingen gibt es um 13 Uhr einen traditionellen Umzug durch die Stadt.

Sonntag, 5. Februar: Der große Fasnetsumzug in Tübingen startet um 13:30 am Haagtorplatz, dann geht es eine Runde über den Marktplatz, den Holzmarkt und zurück zur Ammergasse. Entlang der Umzugsstrecke werden die Zuschauer bewirtet.

Samstag, 11. Februar: Jubiläumsfasnetumzug in Steinhilben um 13:30 Uhr.

Samstag, 18. Februar: Fasnets-Umzug in Großengstingen um 13.30 Uhr.

Die Pfullinger Hoagamännle türmten sich vor einem Jahr zu einer Pyramide in Ohmenhausen. SWR Luisa Klink

Samstag, 21. Januar: Jubiläumsumzug "33 Jahre Zoller-Hexen" in Hechingen um 13:33 Uhr für Kinder und dann ein weiteres Mal um 18.33 Uhr.

Samstag, 28. Januar: Orstumzug Michelezunft in Meßstetten-Hartheim um 14.00 Uhr.

Sonntag, 5. Februar: Ringumzug in Albstadt-Ebingen um 13.30 Uhr in der Ebinger Innenstadt.

Sonntag, 12. Februar: Narrenumzug in Binsdorf um 13.00 Uhr.

Samstag, 18. Februar: Fasnets-Umzug in Geislingen um 13.30 Uhr. Außerdem ist Umzug in Heiligenzimmern, ebenfalls um 13:30 Uhr.

In und um Sigmaringen

Freitag , 27. Januar: Dämmerungsumzug in Gammertingen um 19.00 Uhr.

Sonntag, 29. Januar: Großer Ringumzug ab 13.30 Uhr in Gammertingen.

Sonntag, 5. Februar: An diesem Sonntag sind gleich mehrere Umzüge: Um 13 Uhr ist großer Narrensprung in Sigmaringen, um 13:30 Uhr in Hundersingen und ebenfalls um 13:30 Uhr in Thalheim-Leibertingen.

Sonntag, 29, Januar: Fasnetsumzug in Salzstetten um 13.30 Uhr.

Samstag, 11. Februar: Zum Freudenstädter Fasnetswochenende gibt es um 14 Uhr einen großen Umzug in Freudenstadt. Außer dem Umzug sind ein Brauchtumsabend und ein Fasnetsball geplant.

Sonntag, 12. Februar: Umzug und Narrengericht in Dornstetten um 13.00 Uhr.

Samstag, 18. Februar: Fasnetumzug in Nordstetten um 13.30 Uhr.

Die Narren sind erwacht. In Empfingen (Kreis Freudenstadt) werden sie traditionell eingesammelt. SWR Anne Schmidt

Samstag, 28. Januar: Nachtumzug der Funkenhexen in Spaichingen ab 19.00 Uhr mit anschließendem Hexenball.

Sonntag, 12. Februar: Umzug zum Jubiläumswochenende "150 Jahre Geisinger Hansele" in Geisingen um 13:30 Uhr.

Samstag, 18. Februar: Großer Fasnachtsumzug durch die Tuttlinger Innenstadt um 14.00 Uhr

Freitag, 3. Februar bis Montag 6.Februar: Narrentreffen in Walmössingen mit großem Ringumzug am Samstag um 13.00 Uhr,

Samstag, 4. Februar: Nachtumzug der Reichsstetthexa in Rottweil um 19.09 Uhr mit anschließender Party.