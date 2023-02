Narren an die Macht! In Aalen stürmt am Donnerstag die Fasnachtszunft das Rathaus. Auch in Illerrieden, Dietenheim, Neu-Ulm und Schwäbisch Gmünd blasen die Narren zum Angriff.

Von Ostwürttemberg bis Oberschwaben werden am Donnerstag Bürgermeisterinnen und Bürgermeister reihenweise entmachtet: Die Narren stürmen die Rathäuser und läuten damit die heiße Phase der Fasnachtszeit ein. Allein im Ostalbkreis übernehmen in weit mehr als einem Dutzend Orte die Narren das Zepter, ob in Herlikofen, Lindach, Heuchlingen oder Lorch. Neben der beliebten Uhrzeit 11:11 Uhr wie in Herlikofen und Deinbach, stürmen Narren auch zu ähnlich krummen Zeiten wie 15:33 Uhr (Böbingen), 16:16 Uhr (Göggingen) oder 17:01 Uhr (Leinzell) Rathäuser und Ämter.

Panscherhexen blasen in Giengen zum Angriff

Besonders früh sind die Narren in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) dran. Dort erwartete die Verwaltung schon um 10 Uhr den Sturm der Panscherhexen. Oberbürgermeister Dieter Henle ging fest davon aus, dass die Stadt danach in Narrenhand liegt - nach dem traditionellen Tanz der Hexen um den Panscherbrunnen.

Das war's mit der Macht - zumindest für ein paar Tage. Bürgermeister Dieter Henle im Eisbärkostüm wurde von den Narren bis Aschermittwoch entmachtet: Die Panscherhexen in Giengen haben das Rathaus gestürmt. SWR Maja Nötzel

Drei Zünfte stürmen das Rathaus in Aalen

In Aalen tun sich gleich mehrere Zünfte zusammen. Das Rathaus bereitet sich auf den Angriff der Unterkochener Narrenzunft Bärenfanger, der Ostalb Ruassgugga und der Sauerbaach-Pfitza vor. Oberbürgermeiser Frederick Brütting soll 14:45 Uhr entmachtet werden. Später müssen vermutlich auch in den Aalener Stadtteilen Fachsenfeld und Wasseralfingen die Verantwortlichen ihre Plätze räumen. In Lorch stürmt die Lorcher Fasnetgesellschaft das Rathaus um 16 Uhr.

In Schwäbisch Gmünd macht sich die Stadtverwaltung am Schmotzigen Donnerstag ab 16:16 Uhr auf die Machtübernahme der Narren gefasst.

Erster Rathaussturm in Illerrieden

In Illerrieden im Alb-Donau-Kreis wird dieses Jahr um 15:30 Uhr zum ersten Mal überhaupt der Bürgermeister sein Rathaus an die Narren übergeben müssen. Im Anschluss plant die Narrenzunft Doradorfer Dorarobbfer, die Eroberung zu feiern.

"Rathaus rutsch - Schlüssel futsch" in Neu-Ulm

In Neu-Ulm will Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter um sich sammeln, die das Rathaus gegen die versammelten Närrinnen und Narren aus Ulm und Neu-Ulm verteidigen. Um 17 Uhr ist der Rathaussturm angekündigt.

Auch Blaustein und Dietenheim in Narrenhand

In Blaustein (Alb-Donau-Kreis) macht sich der Gemeinderat um 18:11 Uhr auf den Ansturm der Narren gefasst, die Narrenvereinigung Katzastrecker lädt danach zum Feiern in die Blautalhalle ein. In Dietenheim hat der Rathaussturm Tradition. Die Ranzenburger Narrenzunft übernimmt am Donnerstag ab 18:18 Uhr die Macht.