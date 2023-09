Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

9:56 Uhr Wetterwarte Süd: viertwärmster Sommer Der diesjährige Sommer in der Region Bodensee-Oberschwaben war der viertwärmste seit Beginn der Messungen der Wetterwarte Süd. Das teilte Leiter Roland Roth mit. Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,77 Grad war der Sommer in der Region Bodensee-Oberschwaben überdurchschnittlich warm. Der viertwärmste in 55 Jahren Wetterbeobachtung in Bad Schussenried, so Roland Roth. Und mit vielen Sonnentagen habe der Sommer in diesem Jahr geglänzt. Dabei habe es nach langen Trockenphasen dann doch noch den dringend benötigten Landregen gegeben. Dabei fiel stellenweise überdurchschnittlich viel Regen. In Erolzheim an der Iller im Kreis Biberach wurden 427 Liter pro Quadratmeter, in Isny im Allgäu sogar 497 Liter pro Quadratmeter gemessen. Dass Wetterlagen länger bestehen bleiben, liege am nachlassenden Jetstream, so Roth. Deshalb hätten auch die drei Hitzewellen diesen Sommer länger angehalten als üblich. Über dieses Thema berichtete SWR4, Studio Friedrichshafen, am 7. September 2023 um 7:30 Uhr.

9:51 Uhr Wieder Popcorn gestohlen Im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren im Bodenseekreis hat erneut jemand einen Popcorn-Automaten aufgebrochen. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich eine Person an dem Gerät zu schaffen gemacht und sich dabei laut Polizei am Popcorn bedient. Dieses Mal nahm die Täterin oder der Täter darüber hinaus einen zweistelligen Geldbetrag aus der Box und flüchtete. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Friedrichshafen, am 7. September 2023 um 9:30 Uhr.

9:48 Uhr Hamburgs Ex-Bürgermeister Klose gestorben Hamburgs früherer Bürgermeister Hans-Ulrich Klose ist tot. Der SPD-Politiker starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren, wie seine Ehefrau Anne Steinbeck-Klose der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte. Klose war von 1974 bis 1981 Regierungschef in Hamburg und von 1991 bis 1994 Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag.

9:31 Uhr Bürgermeisterinnen aus BW treffen sich Heute treffen sich in Tauberbischofsheim die baden-württembergischen Bürgermeisterinnen. Themen sind das Klimaschutz-Management, Ganztagsschulen und die Digitalisierung. Warum dieses Treffen der Bürgermeisterinnen so wichtig ist, hat die Gastgeberin Anette Schmidt (CDU), Bürgermeisterin von Tauberbischofsheim, im SWR erklärt. "Wir haben schon das Gefühl, dass eine Frau nochmal ein Pfund mehr leisten muss, oder nochmal ein Pfund besser sein muss, um auch gleich anerkannt zu werden, wie der Mann. Und es ist immer wieder mal amüsant, wenn wir hören, wie sich Bürger erzählen: 'Oh, wir haben eine Frau als Bürgermeisterin!'. Es ist immer noch etwas ganz besonderes, auch für die Wählerinnen und Wähler", so Schmidt. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 7. September 2023 um 9 Uhr.

9:21 Uhr Schwimm-Aktionstag im Pforzheimer Wartbergbad Dagegen, dass immer mehr Kinder nicht schwimmen können, will Pforzheim etwas mit einem Schwimm-Aktionstag tun. Im Pforzheimer Wartbergbad ist unter anderem die DLRG mit Einsatzfahrzeug und Rettungsboot vor Ort und zeigt verschiedene Rettungsübungen, wie zum Beispiel die Rettung eines Menschen aus dem 4,50 Meter tiefen Springerbecken. Außerdem können Kinder und Jugendliche verschiedene Schwimmabzeichen ablegen, etwa das Seepferdchen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 7. September 2023 um 8:30 Uhr.

9:00 Uhr Diskussion um Kleiderordnung an Schulen An deutschen Schulen sollte es Kleidungsregeln geben. Das fordert der Bundeselternrat. Hintergrund ist, dass gerade auch in Frankreich darüber diskutiert wird, Schuluniformen einzuführen. Der deutsche Elternrat findet: Oft kämen Schülerinnen und Schüler mit lottrigen, zerrissenen und freizügigen Klamotten in die Schule. Gäbe es eine Kleiderordnung, könnten sie nach Hause geschickt werden, um sich etwas "Ordentliches" anzuziehen. Der Deutsche Lehrerverband ist gegen so eine Regelung. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt uns gern an newsticker-bw@SWR.de. Über dieses Thema berichtete DASDING am 7. September 2023 um 8:30 Uhr.

8:51 Uhr SAP will Software-Management-Firma LeanIX kaufen Der Softwarekonzern SAP will die Bonner Software-Management-Firma LeanIX übernehmen. Der Abschluss der Übernahme werde noch im vierten Quartal erwartet, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen zunächst keine Angaben. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die bevorstehende Übernahme berichtet. Nach Informationen des Blatts könnte LeanIX eine Bewertung von knapp 1,2 Milliarden Euro erreichen. Verkäufer sind demnach Investoren rund um die Deutsche Telekom. Deren Risikokapitalsparte Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) hielt 22 Prozent der Anteile. Mit LeanIX können Kunden sich einen Überblick über ihre bestehenden IT-Systeme verschaffen.

8:37 Uhr KI soll Kinder vor Hitzetod im Auto schützen Hitzschlag im Auto - Minuten können über Leben und Tod eines Babys oder Kleinkinds entscheiden. In Deutschland wollen Autozulieferer mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) Kinderleben retten. "Child Presence Detection" heißt das neue System, das weltweit in Autos zum Einsatz kommen soll. Entwickelt wird es auch von Marquardt, einem Unternehmen in Rietheim-Weilheim im Landkreis Tuttlingen. Hier arbeitet ein Team daran, Sensoren zu entwickeln und eine KI mit Daten zu füttern, um die Atmung von Kindern zu erkennen. "Innerhalb von wenigen Sekunden werden die Eltern auf dem Smartphone benachrichtigt, dass sich noch ein Kind im Auto befindet", sagt Becher. Davor gebe das Auto Lichtzeichen und Hupgeräusche ab. Die KI könne anhand der Vitaldaten auch entscheiden, ob ein Notruf nötig sei. Auch Bosch und Continental arbeiten an solchen Ultrabreitband-Systemen. Mit ihren Systemen folgen die Entwickelnden geplanten neuen Sicherheitsvorgaben des Euro NCAP (New Car Assessment Program), einem europäischen Verband für Fahrzeugsicherheit. Dieser will in den kommenden Jahren einen besseren Kinderschutz in Neuwagen.

8:28 Uhr Höhere Sozialabgaben für Gutverdienende Die Sozialabgaben für Gutverdienende sollen erneut steigen. Der Deutschen Presse-Agentur liegt nach eigenen Angaben ein Entwurf über die Höhe der geplanten Anpassung vor. Danach sollen die Grenzen für Renten- und der Arbeitslosenversicherung im Westen von bisher 7.300 auf dann 7.550 Euro angehoben werden und im Osten von 7.100 Euro auf 7.450. Auch die Pflichtgrenze für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung solle steigen - von 66.600 auf 69.300 Euro Jahreseinkommen. Das Ministerium passt die Bemessungsgrenzen jedes Jahr an die Einkommensentwicklung an. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 7. September 2023 um 8 Uhr.

8:18 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Schauen wir kurz auf die Straßen. A81 Singen in Richtung Stuttgart, zwischen Herrenberg und Böblingen-Hulb: Die Unfallstelle ist hier jetzt geräumt, es staut sich aber immer noch auf acht Kilometern. Etwa 20 Minuten mehr solltet ihr hier einplanen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 7. September 2023 um 8 Uhr.

8:12 Uhr Donau wird um zwei Meter abgesenkt Die Donau wird ab heute in Ulm abgesenkt - um insgesamt zwei Meter. Grund sind Bauarbeiten an einer maroden Brücke. Die Absenkung ist der Stadt Ulm zufolge nötig, damit auf zwei Fundamenten Hilfsstützen an der Gänstorbrücke aufgebaut werden können. Die Stützen sollen beim Rückbau der aktuellen und dem Bau der neuen Brücke helfen. Die Stadtwerke lassen in den kommenden Tagen am Wasserkraftwerk Böfinger Halde mehr Wasser ab als nachfließt. Der Pegel auf Höhe des Kraftwerks sinkt um zwei Zentimeter pro Stunde. In vier Wochen wird er wieder angehoben. Die letzte Absenkung in diesem Umfang war vor gut einem Jahr - wegen Instandsetzungsarbeiten am Wasserkraftwerk. Über dieses Thema berichtete SWR4, Studio Ulm, am 7. September 2023 um 7:30 Uhr.

7:58 Uhr Schwimmer im Mindelsee vermisst Im Mindelsee bei Radolfzell im Kreis Konstanz wird seit gestern Abend ein Schwimmer vermisst. Einsatzkräfte von DLRG, Feuerwehr und Polizei konnten den 69-Jährigen bislang nicht finden. Die Polizei hat angekündigt, die Suche heute fortzusetzen. Über dieses Thema berichtete SWR4, Studio Friedrichshafen, am 7. September 2023 um 7:30 Uhr.

7:53 Uhr Japans Mondmission Japan hat nach eigenen Angaben eine Trägerrakete zum Mond gestartet. Zuvor waren mehrere andere Versuche gescheitert. Mit der Mission will Japan unter anderem mehr über die Entstehung des Universums erfahren. Bisher sind nur vier Nationen erfolgreich auf dem Mond gelandet: die USA, die Sowjetunion, China und zuletzt Indien. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 7. September 2023 um 7 Uhr.

7:39 Uhr Graffitis in Tunneln werden entfernt Die bunten Graffitis im Gäubahn- und im Viereichenhau-Tunnel an der B14 in Richtung Stuttgart müssen weg. Seit gestern werden die illegalen Wandbilder in den gesperrten Tunnelröhren entfernt. Die Kosten werden momentan auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Graffitis werden mit einem Lösungsmittel von den Wänden gewaschen. Dafür sei eine Spezialfirma beauftragt worden. Das hat das Regierungspräsidium Stuttgart mitgeteilt. Die Reinigungsarbeiten sollen den Angaben nach am Sonntag abgeschlossen werden. Dann werde geprüft, ob die Wände wieder hell genug seien. Ansonsten müssten die Wände noch gestrichen und die Tunnel somit erneut zum Teil gesperrt werden. In beiden Tunneln werden seit Wochen Sanierungsarbeiten durchgeführt. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 7. September 2023 um 6:30 Uhr.

7:30 Uhr Weiter Diskussion um Ausländerbehörde in Stuttgart Die langen Schlangen vor der Ausländerbehörde in Stuttgart scheinen kein Ende zu nehmen. Für Alexander Kotz, den Vorsitzenden der Stuttgarter CDU-Gemeinderatsfraktion, sind die Möglichkeiten, um das Personalproblem zu lösen, nicht ausgeschöpft. Kotz sagte dem SWR, dass er nicht verstehe, warum sich das Rathaus keine Hilfe bei anderen Kommunen und Landratsämtern hole. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 7. September 2023 um 6:30 Uhr.

7:18 Uhr Klimaaktivisten behindern Rettungswagen Klimaaktivistinnen und -Aktivisten der "Letzten Generation" haben gestern Abend nach Angaben der Polizei bei einer Straßenblockade in Stuttgart zwei Rettungswagen behindert. Demnach waren die Fahrzeuge mit Blaulicht auf dem Weg ins Katharinenhospital und konnten nicht weiterfahren, weil sich neun Aktivisten beim Hauptbahnhof auf die Straße gesetzt hatten. Die Fahrzeuge wurden demnach über einen anderen Weg zum Krankenhaus geleitet. Die Blockade hatte sich spontan gebildet, nachdem ein Demonstrationszug früher am Abend nicht genehmigt worden war. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 7. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:59 Uhr Kretschmann kritisiert Rente mit 63 Die Menschen werden immer älter - gleichzeitig macht sich der Fachrkäftemangel bemerkbar. Das ist für den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) ein Grund, über die Zukunft der Rente zu diskutieren. "Wir müssen mit dem Rentenalter zielorientiert umgehen. Wer schwer körperlich gearbeitet hat, den muss man anders behandeln als jemanden, der noch körperlich und geistig fit ist", sagte Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur. Ein Problem sei die vorgezogene Rente mit 63, findet Kretschmann. Damit könne man nicht mehr umgehen wie bisher. "Wir können es uns nicht leisten, dass hauptsächlich eigentlich gesunde und gut verdienende Menschen mit 63 in Rente gehen", sagte Kretschmann. Für diese Menschen sei die Rente mit 63 nicht gedacht. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 7. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:50 Uhr Immer mehr Tote durch Unwetter in Südeuropa Die Zahl der Toten bei Unwettern in Südosteuropa steigt. Bei Regenfällen und Überschwemmungen sind in der Türkei, Griechenland und Bulgarien nach offiziellen Angaben mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Flüsse traten über die Ufer, Brücken wurden beschädigt und die gesamte Region südlich der Küstenstadt Burgas in Bulgarien war vorübergehend von der Außenwelt abgeschnitten. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 7. September 2023 um 6:30 Uhr.

Auch heute scheint die Sonne wieder weitestgehend ungestört, die Temperaturen steigen auf 25 bis 31 Grad. Ein paar lockere Quellwolken bilden sich höchstens im Süden Baden-Württembergs. Im Norden des Landes frischt der Ostwind etwas auf. Und so soll es auch am Wochenende bleiben: sonnig und sommerlich warm mit bis zu 32 Grad.

6:30 Uhr Bosch-Chef fordert Modernisierung des Bildungssystems Der Chef des Technologiekonzerns Bosch, Stefan Hartung, fordert ein besseres Bildungssystem in Deutschland. "Die demografische Entwicklung wird den Fachkräftemangel in Deutschland verschärfen, ohne dass es eine einfache Gegenwehr geben wird - perspektivisch hilft uns dann nur eine qualifizierte Zuwanderung und ein gutes Bildungssystem", sagte Hartung der Deutschen Presse-Agentur auf der Automesse IAA in München. Es sei tragisch zu sehen, wie viele junge Studienabbrecher und nicht ausgebildete Menschen es hierzulande gebe. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 7. September 2023 um 6 Uhr.

6:20 Uhr Das wird heute wichtig Vor Beginn des neuen Schuljahres wollen sich heute sowohl der Philologenverband als auch der Berufsschulverband zu dem Thema "Schulstart" äußern. Gestern war bereits Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) auf das Thema Lehrkräftemangel eingegangen und hatte damit auch auf Kritik der Bildungsgewerkschaft GEW reagiert. Am Vormittag wird die erste installierte Vino-Photovoltaik-Anlage (Vino-PV) Deutschlands eröffnet. Auch die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) wird dabei sein. Zum Hintergrund: Mit Vino-PV lassen sich Weinanbauflächen doppelt nutzen. Durch den Überbau mit Photovoltaik-Modulen werden die Weinreben vor Folgen des Klimawandels wie Starkregen oder intensiver Sonneneinstrahlung geschützt. Gleichzeitig wird auf derselben Fläche Strom regenerativ erzeugt. Heute startet das 51. Heilbronner Weindorf. Bis zum 17. September wird das Fest mit zahlreichen Weinproben und Weinführungen gefeiert.

6:10 Uhr Brand in Gaststätte in Kuchen: Wohl eine Million Euro Schaden In der Nacht ist in einer Gaststätte in Kuchen (Kreis Göppingen) ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte schätzen den Sachschaden nach Angaben der Polizei auf etwa eine Million Euro. Die Brandruine wurde wegen der Einsturzgefahr gesperrt. Gegen 2:15 Uhr sei ein Notruf eingegangen - das Gebäude stand laut Polizei bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt.

6:05 Uhr Polizeigewerkschaft äußert sich zu Klimaaktivisten Derzeit sorgt ein Fall aus Mannheim für Aufsehen, wo eine Polizistin einer festgeklebten Aktivistin Öl, das zum Lösen des Klebstoffs genutzt wird, über den Hinterkopf gegossen haben soll. Nach Einschätzung der Deutschen Polizeigewerkschaft wächst bei Einsätzen wegen Klima-Demonstrationen der Gruppe "Letzte Generation" der Druck auf die Beamtinnen und Beamten. Diese beseitigten seit Wochen hochprofessionell die Störungen, wendeten sich tausendfach den Rechtsbrüchen zu und könnten dadurch andere Aufgaben nicht wahrnehmen, teilte der baden-württembergische Landesvorsitzende Ralf Kusterer mit. Das geschehe aus Sicht der Gewerkschaft mit großer Gelassenheit. "Dabei hätte ich durchaus auch Verständnis dafür, wenn dem einen Kollegen oder der anderen mal die 'Hutschnur' reißt", sagte Kusterer. "Auch wenn es in unserem Rechtssystem dazu gehört, dass er oder sie sich dann dafür verantworten müsste." Das gelte selbst dann, würde derjenige breite Zustimmung aus der genervten Bevölkerung erhalten. Die Opfer dieser Aktionen seien die Bürgerinnen und Bürger, die aber immer mehr in den Hintergrund träten. Das führe zu mehr Forderungen nach hartem und konsequentem Vorgehen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 7. September 2023 um 5:30 Uhr.