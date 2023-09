Die "Letzte Generation" hat am Mittwochabend am Stuttgarter Hauptbahnhof den Verkehr für kurze Zeit ausgebremst. Zwei Krankenwagen im Einsatz mussten eine Umleitung fahren.

Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Mittwochabend am Hauptbahnhof in Stuttgart mit einer Sitzblockade demonstriert, diesmal ohne sich auf der Straße festzukleben. Geplant war eigentlich ein Demonstrationszug am Rotebühlplatz. Dieser wurde nach Rücksprache mit der Versammlungsbehörde aber nicht genehmigt. Die Gruppe löste sich auf, weil sie laut Polizei mit der Alternativroute nicht einverstanden war. Später am Abend kam es dann zu der spontanen Straßenblockade am Hauptbahnhof. Durch die Blockade wurden nach Polizeiangaben zwei Rettungswagen mit Blaulicht auf der Fahrt ins Katharinenhospital behindert. Die Beamten leiteten die Fahrzeuge nach eigenen Angaben um.

Außerdem sei es zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen, die sich nach wenigen Minuten aufgelöst hätten. Nachdem die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten nach mehrfacher Aufforderung die Fahrbahn nicht verlassen hatten, wurden sie von Beamten weggetragen.

In München sitzen Klimaaktivisten in Präventivhaft

Anlass der Demonstration in Stuttgart war, dass sich die Beteiligten mit ihren Mitstreitern in München solidarisieren. Die Gruppierung protestiert seit einiger Zeit insbesondere in München. Dort hat die Messe IAA Mobility seit diesem Dienstag ihre Pforten für Besucher geöffnet. Um Störungen gering zu halten, sind bis zum Ende der Automesse über 20 Aktivistinnen und Aktivisten in Präventivgewahrsam genommen worden.