Seit der Saison 2023/2024 erlaubt der Badische Fußballverband, dass Frauen in Männerteams spielen. Larissa Fromm ist eine der Ersten, die das in Mutschelbach bei Karlsruhe macht.

Larissa Fromm spielt beim ATSV Mutschelbach in der Nähe von Karlsruhe seit Kurzem in der dritten Herrenmannschaft. Damit ist sie eine der ersten Frauen, die das im Badischen Fußballverband macht. Die Möglichkeit gibt es erst seit wenigen Wochen.

Für die 19-Jährige ist das aber gar nicht ein so großes Ding. "Das ist einfach so passiert", sagt sie, weil der Trainer der Herrenmannschaft sie angesprochen habe.

Wir haben Larissa Fromm beim Training in Mutschelbach besucht:

Gemischte Teams im Fußball bisher nur in der Jugend

Als kleines Mädchen war es für sie auch völlig normal, mit den Jungs Fußball zu spielen. Auch später in der Jugend spielten Jungs und Mädchen noch zusammen, bis zur B-Jugend. Danach war es mit den gemischten Teams erstmal vorbei.

Larissa Fromm spielt Fußball in der dritten Männermannschaft in Mutschelbach. SWR

Erfolgreich mit der Damenmannschaft des ATSV Mutschelbach

Die heute 19-Jährige, die in Remchingen wohnt, wurde Leistungsträgerin in der Damenmannschaft des ATSV Mutschelbach in der Verbandsliga. Dort spielt sie immer noch und würde diese Mannschaft auch bevorzugen. "Wegen des Zusammenhalts und dem Team." Sie liebe es, in dieser Mannschaft zu sein.

Aber weil Larissa den Fußball an sich über alles liebt, läuft sie jetzt parallel auch noch für die Herrenmannschaft auf.

Optisch fällt die Premiere bei den Männern kaum auf

Vor knapp zwei Wochen gab sie ihr Debüt. "Am Anfang war ich etwas nervös und hatte Respekt", gesteht sie. Nach einer halben Stunde wurde sie für einen verletzten Mitspieler eingewechselt. Am Ende sei es nur ein normales Fußballspiel gewesen.

Bei der gegnerischen Mannschaft und den Zuschauern sei sie als Frau auch gar nicht so aufgefallen, sagt Larissa mit einem Lächeln - das mag auch an ihrer Kurzhaarfrisur liegen.

Olaf Hertl ist Trainer der dritten Herrenmannschaft des ATSV Mutschelbach bei Karlsruhe. Er hat Larissa Fromm in sein Team geholt. SWR

"Bei einem Tackling von ihr flogen die Männer durch die Luft."

"Die ersten fünf Minuten hatte sie noch ein paar Probleme. Doch dann hat sie eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt", bescheinigt ihr ihr Trainer und langjähriger Begleiter Olaf Hertl.

Badischer Fußballverband erlaubt Frauen in Herrenmannschaften

Der Badische Fußballverband erlaubt seit dieser Saison, dass volljährige Frauen in Männerteams auflaufen. Das Pilotprojekt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) läuft allerdings schon seit 2022. Andere Landesverbände haben die Chance daher schon früher ergriffen. In Bayern können Frauen schon seit über einem Jahr bei den Männern mitspielen.

Larissa Fromm spielt Fußball in der dritten Männermannschaft in Mutschelbach. SWR

Training und Spiele - fast jeden Tag Fußball

Für Larissas Mitspieler ist es völlig normal, dass sie im Männerteam dabei ist. Mit Domeniko Ferai spielte sie schon in der Jugend zusammen. Und er weiß: eine Sonderbehandlung hat Larissa gar nicht nötig.

"Da muss sie schon durch, wenn sie bei den Männern mitspielt", sagt er und erinnert sich daran, wie bei ihrer Premiere die Männer von Larissa weggegrätscht wurden. "Da konnten sich einige Jungs ein Lächeln nicht verkneifen."

Larissa trainiert mittlerweile fünfmal die Woche. Am Wochenende kommen noch die Spieltage bei den Frauen und den Männern dazu. Aber für die 19-Jährige, die nebenher eine Ausbildung zur Pflegefachkraft macht, ist das längst sportlicher Alltag und ganz normal. So normal, dass sie gar nicht versteht, warum man darüber überhaupt noch reden muss.