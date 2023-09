Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

9:59 Uhr Gehabt euch wohl! Und damit verabschiede ich mich für heute! Morgen früh ist an dieser Stelle Samantha Ngako für euch da. Bis dahin findet ihr alle Nachrichten aus Baden-Württemberg auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und X (früher Twitter) und natürlich auch in Radio und Fernsehen.

9:27 Uhr 10 Millionen Euro für Forschende aus Tübingen So viel Geld haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Uni Tübingen noch nie eingeworben. Mit knapp 10 Millionen Euro fördert die Europäische Union dort sechs Forschungsprojekte in den Bereichen Medizin, Sprachwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Archäologie. Beispielsweise soll in einem Projekt die Entstehung von Darmkrebs genauer erforscht werden. Mit der Förderung können die Projekte über fünf Jahre finanziert werden, heißt es von der Universität.

9:11 Uhr Technische Probleme bei Stuttgart 21? Es ist ein gigantisches Projekt: Mit Stuttgart 21 soll der Bahnverkehr unter Stuttgart komplett neu geordnet werden. 51 Kilometer neue Tunnel wurden unter der Stadt gebohrt. Übernächstes Jahr sollen die ersten Züge in den neuen Bahnhof rollen. Die Verbindungen sollen besser werden, auch dank eines neuen digitalen Zugsicherungssystems, das erstmals in einem kompletten Bahnknoten integriert wird. Doch ausgerechnet damit scheint es noch Probleme zu geben - wie mein Kollege Frieder Kümmerer (einer der wenigen Menschen, deren Augen zu leuchten beginnen, sobald sich das Gesprächsthema dem Bahnfahren zuwendet) recherchiert hat. Seinen Beitrag seht ihr heute Abend ab 21:45 bei "Plusminus" im Ersten oder im Anschluss natürlich in der ARD-Mediathek. Alle wichtigen Infos dazu gibt es ab heute Nachmittag außerdem hier auf der Seite und in der SWR Aktuell-App. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

8:39 Uhr Busfahrer in Sigmaringen: 21-Jähriger erfüllt sich Traumberuf Was war euer Traumberuf als Kind? Für Julius Jäger aus Sigmaringen stand schon im Kindergarten fest: Er will Busfahrer werden. Im Urlaub begeisterte ihn nichts mehr als Busfahrpläne anderer Länder zu lesen, in der neunten Klasse organisierte er eine zusätzliche Busverbindung für seine Schule. Mittlerweile sitzt er selbst hinter dem Steuer. Seine Begeisterung fürs Busfahren teilen nicht alle von euch bei uns auf Instagram - dass sein Traum in Erfüllung gegangen ist, freut dann aber doch die meisten. Eine Userin schreibt etwa: "Coole Sache! Vor allem in der heutigen Zeit, wo wir einen deutlichen Fahrermangel haben. Dann mal: Allzeit gute Fahrt und stressfreie Kundschaft." Dem können wir uns nur anschließen 🙂 Und nun zurück zur Ausgangsfrage: Was war euer Traumberuf als Kind? Schreibt uns gerne unter dem Post:

7:40 Uhr Verkehrsnachrichten für Baden-Württemberg Etwas Geduld braucht ihr derzeit auf der B14 Backnang Richtung Stuttgart bei Waiblingen: Durch einen Stau vor einer Baustelle braucht ihr hier etwa 20 Minuten länger. Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart bei Pforzheim sorgt ebenfalls eine Baustelle für stockenden Verkehr. Und Vorsicht bitte auf der B28 Reutlingen Richtung Bad Urach bei Metzingen, hier gab es einen Unfall. Im Zugverkehr kann es derzeit auf der Strecke zwischen Tübingen und Sigmaringen wegen Reperaturarbeiten zu Verspätungen kommen. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr jederzeit hier nachschauen. Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:12 Uhr Stuttgarter Ausländerbehörde kommt mit Arbeit nicht hinterher Die Schlangen vor der Ausländerbehörde in Stuttgart werden immer länger, einige Menschen campieren dort sogar nachts. Die Behörde kommt derzeit wegen Personalmangel nicht mit dem Bearbeiten von Anträgen hinterher. Das führt offenbar dazu, dass Fachkräfte aus dem IT-Bereich oder medizinisches Personal aus dem Robert-Bosch-Krankenhaus wieder ausreisen müssen, weil Visa nicht verlängert werden. Die Stadt nennt Personalmangel als Grund für die Probleme - und bis der behoben sei, dürfte es wohl noch eine Weile dauern. Alle Details lest ihr hier im Artikel. Eindrücke von vor Ort seht ihr hier: Video herunterladen (94,9 MB | MP4)

6:48 Uhr Gilt das Deutschlandticket demnächst auch in Frankreich? Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Deutschland einmal Vorbild in Sachen Bahnfahren werden könnte? Tatsächlich scheint es das Deutschlandticket unseren Nachbarn in Frankreich angetan zu haben. Präsident Emmanuel Macron möchte die Idee offenbar gerne übernehmen - und hat nun seinen Transportminister beauftragt, ein solches Modell mit den Regionen vorzubereiten, die dazu bereit seien. Sollte es dann gewissermaßen ein Frankreichticket geben, könnten beide Tickets auch im jeweilig anderen Land gelten, hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing daraufhin vorgeschlagen. Und das wäre vor allem für diejenigen interessant, die in den Grenzregionen zu Frankreich leben - etwa für Fahrten ins benachbarte Elsass: Kehl Mit dem Zug ins Ausland Zug nach Frankreich: Wissing für grenzübergreifendes 49-Euro-Ticket Ein 49-Euro-Ticket, das in Frankreich und Deutschland gilt? "Denkbar", meint Bundesverkehrsminister Wissing. Er reagiert auf eine Ankündigung von Frankreichs Präsident Macron. 14:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg

6:32 Uhr Ministerin Schopper informiert über neues Schuljahr An den Schulen in Baden-Württemberg herrschen angespannte Bedingungen für Lehrkräfte, hat Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) gegenüber dem SWR eingeräumt. Das liege auch an der gestiegenen Zahl an Schülerinnen und Schülern. Die Ministerin will die Lehrkräfte entlasten. Wie genau, das soll heute bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Im Anschluss erfahrt ihr das natürlich bei uns. Die wichtigsten Kritikpunkte an der Schulpolitik der Landesregierung hat Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik zusammengefasst:

6:11 Uhr Wetterbericht für Baden-Württemberg Die Septembersonne taucht Baden-Württemberg auch heute wieder in goldenes Licht. Kaum eine Wolke trübt den Himmel. Wetterexperte Karsten Schwanke spricht von hochsommerlichen Temperaturen, die uns am Mittwoch erwarten: 26 bis 31 Grad warm kann es werden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,1 MB | MP4)

6:07 Uhr Palmer hält umstrittene Rede in Ungarn Wenige Stadtoberhäupter sind so häufig Gesprächsthema wie Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos). Seine Entscheidung, auf Einladung eines rechten Thinktanks in Ungarn eine Rede zu halten, stieß erst vor Kurzem auf Kritik. Auch, wenn es sich dabei wohl um ein Missverständnis aufgrund einer falschen Empfehlung handelte: An der Rede hielt Palmer fest. Bei seinem Auftritt am Dienstagabend übte er selbst Kritik - am Mathias Corvinus Collegium, das ihn eingeladen hatte und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán nahe steht, ebenso wie an der ungarischen Asylpolitik. Die Kernaussagen hat mein Kollege Ingemar Koerner zusammengefasst: Budapest Nach Kritik an Tübinger OB Bei Rede in Budapest: Palmer kritisiert das Mathias Corvinus Collegium Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat bei einer Rede in Budapest das Mathias Corvinus Collegium kritisiert. Dieses hatte ihn zu der Veranstaltung eingeladen. 18:00 Uhr SWR4 am Abend SWR4

6:04 Uhr Das wird heute wichtig Heute Abend treffen sich die Länderchefs und -chefinnen zu einem Kamin-Abendessen mit der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen (CDU). Die erste Ministerpräsidentenkonferenz nach der Sommerpause findet ohne Kanzler Olaf Scholz (SPD) statt. Bald enden die Sommerferien in Baden-Württemberg und tausende Kinder und Jugendliche müssen wieder in die Schulen. Gestern hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) den Lehrermangel kritisiert und auch weitere Forderungen an die Landesregierung gestellt. Heute gibt Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ihre Sicht zum Schulstart auf einer Pressekonferenz wieder. Am Bodensee beginnt heute offiziell die Apfelsaison. Der Verein Obstregion Bodensee will dazu im bayerischen Nonnenhorn (Kreis Lindau) einen Überblick über die erwartete Ernte geben.