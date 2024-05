AfD-Einstufung als Verdachtsfall ist rechtens - Reaktionen aus BW

Nach der Gerichtsentscheidung zur Einstufung der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall zeigt sich laut BW-Innenminister Strobl immer mehr "das wahre Gesicht" der Partei. Die AfD-Fraktion im Landtag bedauert das Urteil.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat in seinem Urteil am Montag bestätigt, dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall führen darf. Zur Gerichtsentscheidung sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), es zeige sich nun immer mehr "das wahre Gesicht der AfD". Die AfD versuche seit Jahren unter dem Deckmantel der Bürgerlichkeit daherzukommen, so Strobl. In der AfD seien aber "Biedermänner und Brandstifter am Werk, sie zündeln und rütteln an unseren gesellschaftlichen Grundfesten und Werten".

CDU-Fraktionschef bezeichnet AfD als "rechtsextremistisch"

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel bezeichnete die AfD nach dem Urteil als "rechtsextremistisch". "Ihre Ziele sind mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren", teilte er auf SWR-Anfrage mit. Die CDU fühlt sich laut Hagel nach der Entscheidung des OVG Münster in dieser Einschätzung bestätigt. "Meine Überzeugung ist aber, dass wir die AfD nur in der politischen Auseinandersetzung besiegen können. Wir müssen die AfD vom Dunkel ins Licht zerren und sie inhaltlich stellen", so Hagel weiter. Der Verfassungsschutz alleine könne das nicht richten.

SPD-Generalsekretär Sascha Binder betonte, es dürfe keine Zusammenarbeit mit Verfassungsfeinden geben. "Spätestens nach diesem Urteil muss das auch allen anderen demokratischen Kräften klar sein. Wer heute noch glaubt, mit der AfD auch auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten zu können, hat den Schuss nicht gehört", so Binder.

FDP-Fraktionschef: Urteil als "Meilenstein"

Nach Ansicht des FDP-Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Rülke entwickelt sich die AfD immer mehr zu einer rechtsextremen Partei. "Das aktuelle Urteil markiert einen weiteren Meilenstein dieses Werdegangs", teilte Rülke dem SWR mit. Auf demokratiefeindliche Bestrebungen müsse ein wehrhafter Rechtsstaat entsprechend reagieren. "Dazu gehört auch eine nachrichtendienstliche Beobachtung", so Rülke weiter.

AfD-Fraktionschef: Einstufung "politisch motiviert"

Die AfD-Fraktion in Baden-Württemberg bedauert das Urteil. "Wir halten die Einstufung durch den Verfassungsschutz für politisch motiviert", teilte der AfD-Fraktionsvorsitzende Anton Baron dem SWR mit. "Unsere politischen Gegner gleich welcher Partei wissen sich nicht anders zu helfen als uns zu stigmatisieren und unser Verbot zu fordern." Nun hoffe man, dass der Weg in die nächste Instanz eröffnet werde und sei zuversichtlich, dass die eigenen Argumente dann ihre angemessene Würdigung finden, so Baron weiter.

Verfassungsschutz: Keine "unmittelbaren Auswirkungen" auf Einstufung von BW-AfD

Das Landesamt für Verfassungsschutz nimmt eigenen Angaben zufolge die heutige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster mit Interesse zur Kenntnis. "Unmittelbare Auswirkungen auf die Bearbeitung des baden-württembergischen AfD-Landesverbands ergeben sich nicht", teilte die Behörde auf SWR-Anfrage mit.

In Baden-Württemberg wird die AfD seit Juli 2022 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. "Auch wenn sich die extremistischen Kräfte innerhalb der baden-württembergischen AfD bisher nicht mehrheitlich durchsetzen konnten, erfahren sie weiterhin nennenswerte Unterstützung im Landesverband und sind zum Teil prägend für das Bild, das dieser nach außen abgibt", so das Landesamt für Verfassungsschutz weiter. Ein Eilantrag der AfD gegen die Einstufung des Landesverbands als rechtsextremistischen Verdachtsfall scheiterte im vergangenen November. Die AfD hat mittlerweile Rechtsmittel beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg eingelegt.

OVG Münster lässt keine Revision zu

Das OVG in Münster hatte am Montag nach sieben Verhandlungstagen entschieden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen darf. Es wies damit eine Klage der AfD dagegen zurück. Der Verfassungsschutz darf die AfD somit weiter beobachten. Das Gericht ließ eine Revision gegen das Urteil nicht zu.

Die Bundes-AfD will dennoch gegen das Urteil vorgehen. "Wir werden unser Heil in der nächsten Instanz suchen", sagte AfD-Bundesvorstandsmitglied Roman Reusch am Montag in Münster nach der Urteilsverkündung. Demnach will die AfD eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einreichen.