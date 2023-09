Bei Rede in Budapest: Palmer kritisiert das Mathias Corvinus Collegium

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat bei einer Rede in Budapest das Mathias Corvinus Collegium kritisiert. Dieses hatte ihn zu der Veranstaltung eingeladen.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) kritisierte bei seiner Rede im Budapester Mathias Corvinus Collegium (MCC) nicht nur das Collegium selbst, sondern auch die ungarische Regierung. Wer etwas am eigenen Image ändern wolle, müsse selbst etwas dafür tun, sagte er am Dienstagabend. Im Vorfeld der Rede war Palmer kritisiert worden. Denn das MCC gilt als eng verbunden mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, der in Deutschland kritisch gesehen wird. Dennoch hielt Palmer an seinem Plan, dort vorzutragen, fest.

Kritik an ungarischer Asylpolitik

Ungarn gilt als besonders rigide beim Thema Asylpolitik. Als es in der EU um dieses Thema ging, sorgte Orbán für lange Verhandlungen. Ihm war der Verteilungsschlüssel ein Dorn im Auge. Das hinterfragte Palmer bei seinem Auftritt im MCC am Dienstagabend: "Ist Ungarn wirklich überfordert, wenn es 3.000 Menschen im Jahr Schutz gewährt?" Palmer stellte sein Vorgehen bei der Rede gleich zu Beginn klar. Er glaube, "dass ein Dialog besser funktioniert, wenn man Fragen stellt und nicht vom hohen Podest eigener moralischer Gewissheit predigt".

Dieses Stilmittel der Fragen setzte er in seiner Rede immer wieder ein, zum Beispiel: "Welchen Anteil hat die ungarische Regierung selbst daran, in weiten Teilen Westeuropas so in Misskredit geraten zu sein?"

MCC und Ungarn für eigenes Image mit verantwortlich

Es gab einen Punkt, an dem er über eine Absage der Veranstaltung nachgedacht habe, sagte Palmer in seiner Rede. Er kritisierte das Institut dafür, dass es selbst zu seinem rechtspopulistischen Image beitrage, indem es extreme Auffassungen unkommentiert stehen lasse. Durch dieses Image entstehe für Menschen, die am MCC Reden halten, ein Reputationsverlust. Das konnte der Tübinger Oberbürgermeister aus eigener Erfahrung sagen.

Palmer sieht Ungarn als wichtigen Staat in der EU

Er sieht die EU derzeit in mehrfacher Hinsicht in der Defensive, so Palmer in Budapest. Sowohl militärisch als auch im Hinblick auf die europäischen Werte. Ebenso schrumpfe der Anteil Europas an der Weltwirtschaft, so der Tübinger Oberbürgermeister. Da die EU somit gefestigtere Partnerschaften brauche, würde Palmer lieber die Hand Viktor Orbáns schütteln, als die des chinesischen Staatspräsidenten. Er plädierte daher für mehr europäische Zusammenarbeit: "Europa kann es sich nicht erlauben, Ungarn auszugrenzen."

Nach seiner Rede "Über die grüne Grenze" nahm Boris Palmer in einem Sessel auf der Bühne Platz und beantwortete Fragen aus dem Publikum. Mathias-Corvinus-Collegium

Im Vorfeld Kritik an Palmers geplanter Rede

Als öffentlich geworden war, dass Palmer eine Rede im Budapester Mathias Corvinus Collegium halten wollte, hatte es Kritik gehagelt. Laut Wolfgang Vichtl, dem ARD-Chefkorrespondenten für Südosteuropa, gilt das MCC als Kaderschmiede der Regierung des Rechtspopulisten Orbán. Die Einrichtung verstehe sich selbst als "ungarische Eliteuniversität" im Sinne des Orbán'schen Politik- und Gesellschaftsverständnisses und werde von dessen Regierung massiv mit Geld unterstützt.

Die Bildungseinrichtung und Denkfabrik importiert unter anderen Ideen ultra-rechter Publizisten aus den USA, deren Schriften es in ungarischer Übersetzung veröffentlicht. Zugleich arbeitet es an der internationalen Vernetzung rechts-konservativer und ultra-rechter Kräfte.

Missverständnis sorgt für Auftritt

Dass Palmer überhaupt eine Rede am MCC hielt, lag mitunter an einem Missverständnis. Ein Professor der Eberhard Karls Universität Tübingen, der Palmer in der Sache eine Einschätzung gegeben hatte, habe die Institutionen verwechselt. Der Professor sei davon ausgegangen, dass Palmer seinen Vortrag an der Corvinus-Universität halten will - einer international angesehenen Einrichtung. Das Mathias Corvinus Collegium hingegen sieht der Professor außerordentlich kritisch. Die Universität Tübingen und Johler bedauern, dass es zu dem Missverständnis gekommen ist. Palmer hatte schon vergangenes Jahr den Direktor des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft um eine Einschätzung zum MCC gebeten.

Palmer hielt an Auftritt fest

Doch auch nachdem das Missverständnis geklärt war, hielt Palmer an seinen Plänen fest. Eine Absage nur eine Woche vorher erscheine ihm unverhältnismäßig, sagte er damals. Außerdem halte er den Dialog mit anderen politischen Auffassungen in Europa für richtig. Eine Einstellung, die er bei seiner Rede in Budapest noch einmal bekräftigte.