Rund 20.000 Besucher bei Kreismusikfest in Kißlegg-Waltershofen

Am Wochenende sind tausende Blasmusikfans in den Kißlegger Ortsteil Waltershofen gekommen. Dort fand das große Kreismusikfest statt.

Von Christi Himmelfahrt bis Sonntag ging es in Waltershofen (Kreis Ravensburg) rund. Tausende Blasmusiker und noch mehr Fans kamen, um zu feiern, Musik zu hören und zu machen. Beim Wertungsspiel traten 23 Musikkapellen gegeneinander an - ein Rekord im Kreis. "Wir können sehr zufrieden sein, wie das Wochenende verlaufen ist", sagt Rainer Kämmerle, der 1. Vorsitzende vom Musikverein Waltershofen. Insgesamt kamen rund 20.000 Menschen nach Waltershofen, schätzt der Veranstalter. Trotz des großen Andrangs hat alles funktioniert, freut sich Kämmerle: "Es war alles bestens. Wir hatten auch genügend Helferinnen und Helfer."

7.000 Besucher kommen zum Festumzug

Einer der Höhepunkte war für viele der große Festumzug an dem 2.500 Blasmusikerinnen und -musiker teilnahmen. Auch das Gesamtspiel, bei dem alle Musikerinnen und Musiker gemeinsam Blasmusik-Klassiker spielten, kam gut an. "Das Wochenende hat unsere Erwartungen in gewisser Weise sogar übertroffen", sagt Rainer Kämmerle. Und für die Musikerinnen und Musiker werde der Sonntag lange im Gedächtnis bleiben. "Wir sind als letzte Kapelle in das Zelt einmarschiert. Das war der verdiente Lohn für die Musiker."

Das war für unsere Musiker ein echtes Highlight und ein Gänsehautmoment.

Jetzt wird aufgeräumt

Das Festwochenende ist vorbei. Im Kreis Ravensburg war es das erste nach der Corona-Pandemie. Das war viel Arbeit für den verantwortlichen Musikverein. Und mit Ende des großen Fests ist es noch nicht vorbei. "Es gibt aktuell noch viel zu tun. Wir bauen heute das Zelt ab und dann müssen wir noch weiter aufräumen", sagte Rainer Kämmerle dem SWR. Doch dann werden er und seine vielen Helferinnen und Helfer sich erholen, so der Vorsitzende.

2.500 Musiker nahmen am Gesamtspiel teil und spielten Blasmusik-Klassiker und die Nationalhymne. SWR Alfred Knödler

Wertungsspiel-Sieger werden auf Händen getragen

Neben viel Blasmusik gab es an den Abenden auch Parties mit bekannten Brasskapellen oder Partyschlagerstars. Und beim Wertungsspiel in verschiedenen Kategorien ging es um wertvolle Punkte. Die Sieger wurden am Sonntag zur Ehre auf Bierbänken durch das Zelt getragen, etwa Bernd Geser, der Dirigent der Musikkapelle Muthmannshofen (Kreis Oberallgäu).