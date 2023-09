Am Montag beginnt nach den Sommerferien für 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche in BW wieder der Unterricht. Kultusministerin Schopper informiert dazu auf einer Pressekonferenz.

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres ist die Kritik an der Bildungspolitik der Landesregierung aus Grünen und CDU immer noch laut. Landeskultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will deshalb auf einer Pressekonferenz am Mittwoch wichtige Eckdaten für die neue Unterrichtsperiode vorstellen und über den Lehrermangel und Neuerungen im kommenden Schuljahr sprechen.

Die Ministerin räumte gegenüber dem SWR ein, dass an den Schulen in Baden-Württemberg derzeit angespannte Bedingungen für Lehrkräfte herrschen. Grund dafür seien unter anderem die stark gestiegene Anzahl der Schülerinnen und Schüler. Um sich besser auf den Unterricht konzertieren zu können, sollen Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft von nicht pädagogischen Aufgaben entlastet werden, so die Ministerin.

Kritik an Bildungspolitik von Opposition und Gewerkschaft

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bemängelte im Vorfeld der Pressekonferenz absehbare Unterrichtsausfälle an den Schulen im Land. Grund dafür sei der Lehrermangel. Diesem könne mit einer Ausweitung der Lehramtsstudiengänge für die Grundschuloen entgegengewirkt werden.

Dass jeder Schulstart im Land auch zum Fehlstart werden könne, kritisierte auch der bildungspolitische Sprecher der SPD Landtagsfraktion, Stefan Fulst-Blei. In keinem anderen Bundesland habe das Bildungssystem zuletzt mehr gelitten als in Baden-Württemberg. Im Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hatte Baden-Württemberg im Ländervergleich zwar einen Rang gut gemacht, allerdings hat kein anderes Land in den letzten zehn Jahren mehr Punkte verloren als BW.