Seit einer Woche ist es bundesweit noch einfacher möglich, Autos digital an- und abzumelden. In der Region Bodensee-Oberschwaben funktioniert das verbesserte System aber noch nicht überall.

Das digitale An- und Abmelden von Kraftfahrzeugen funktioniert am Bodensee und in Oberschwaben bisher nur eingeschränkt. Lediglich in den Kreisen Lindau und Konstanz läuft die verbesserte Online-Zulassung. Eine weitere Stufe des sogenannten i-Kfz war am vergangenen Freitag bundesweit gestartet.

Seit Freitag habe es im Kreis Lindau neun Abmeldungen von Autos über i-Kfz gegeben, im Kreis Konstanz zwei Zulassungen, heißt es auf SWR-Anfrage.

Software-Fehler bereitet im Bodenseekreis Probleme

Im Bodenseekreis funktioniert die digitale Zulassung voraussichtlich ab Ende der Woche, teilte der zuständige Anbieter komm.One mit. Ein Software-Fehler habe zur Verzögerung geführt. Auch im Kreis Sigmaringen gab es technische Schwierigkeiten. Inzwischen funktioniere die Online-Zulassung aber, heißt es vom Landratsamt Sigmaringen. Zulassungsanträge seien bisher nicht eingegangen – lediglich einige wenige Anträge auf Außerbetriebsetzungen.

Der Kreis Ravensburg richtet i-Kfz zum 1. Oktober ein. Der Kreis Biberach hofft auf einen Start zum Jahresende. Die Zulassungsverfahren müssten Stück für Stück umgestellt und die Software angepasst werden, so ein Sprecher.

Mit i-Kfz sofort losfahren

Mit dem Projekt i-Kfz möchte das Bundesministerium für Digitales und Verkehr Behördengänge und lange Wartezeiten überflüssig machen. Zudem können Autos, die im Internet zugelassen werden, laut Verkehrsministerium sofort im Straßenverkehr genutzt werden. Bereits 2015 hat das Verkehrsministerium die erste Stufe des Projektes gestartet und seitdem Schritt für Schritt das Angebot ausgebaut.