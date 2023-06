Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

10:00 Uhr Schönen Tag! Es ist 10 Uhr, die Sonne scheint - und das war Newsticker am Morgen für heute.

9:47 Uhr Land investiert mehr als 440 Millionen Euro in Gefängnisausbau Die Plätze in den Gefängnissen in Baden-Württemberg werden immer knapper, sie müssen erweitert werden. Mehr als 440 Millionen Euro hat Baden-Württemberg in die Sanierung oder den Neuabu von Gefängnissen investiert. Weitere 156 Millionen Euro seien für anstehende aber noch nicht begonnen Bauprojekte im Justizvollzug etatisiert worden, teilte ein Sprecher des Finanzministeriums mit.

9:26 Uhr Kiew wieder angegriffen - ein Kind getötet In Kiew hat es in der Nacht wieder Luftangriffe gegeben. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurden dabei mindestens drei Menschen getötet - darunter ein Kind. 14 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Stadtverwaltung teilte mit, die Flugabwehr habe die russischen Raketen zwar abgeschossen, einige Trümmerteile hätten aber Wohngebäude und eine Klinik getroffen. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 1. Juni 2023 um 9 Uhr.

9:18 Uhr Diskussion bei Instagram zu Verkehrschaos wegen fehlenden Schildern Auf unserem Instagram-Kanal haben wir von einem Verkehrschaos in Konstanz berichtet. Grund dafür waren fehlende Hinweisschilder. Das Thema hat einige Nutzer animiert, über ihre Erfahrungen zu berichten. Eine Nutzerin schreibt zum Beispiel vom gegenteiligen Effekt: "In Ingersheim ist seit 2 Tagen ein Schilderwald! Wir haben jetzt so viele Schilder, dass es schwer wird, während der Fahrt alle zu erfassen. Auch nicht besser." Und dieser Nutzer berichtet: "Chaos-Baustellen? Mehr als genug. Klassiker in meiner Region ist: wir sanieren die Hauptverkehrsader, lustigerweise kommt man dann auch auf die Idee an der Umleitung ebenfalls eine Baustelle einzurichten. Mehrfach passiert." Was habt ihr schon erlebt mit Baustellen in BW? Beteiligt euch gern an der Diskussion.

9:06 Uhr Truppenübungen der Bundeswehr in Haigerloch Die Bundeswehr führt ab heute einen Orientierungsmarsch im Zollernalbkreis durch, er soll 24 Stunden dauern. Nach Angaben des Bürgermeisteramtes Schömberg sind die Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer dabei allein von Haigerloch bis zum Parkplatz am Plettenberg unterwegs. Außerdem sind Begleitfahrzeuge im Einsatz. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Tübingen, am 1. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:57 Uhr Grüne Abgeordnete lehnen Kontrollen an Schweizer Grenze ab Die Grünen-Landtagsabgeordneten aus Lörrach und Waldshut Josha Frey und Niklas Nüssle, lehnen Kontrollen an der Grenze zur Schweiz ab. Die Unionsfraktion im Bundestag hatte Grenzkontrollen gefordert, um die Einwanderung von Flüchtlingen zu stoppen. Bei konsequenten Kontrollen an der deutsch-schweizer Grenze erwartet Frey Staus zulasten aller Grenzgänger - ob Handwerker, Geschäftsleute, Studierende oder Liebespaare. Die großen Nachteile stünden in keinem Verhältnis zur Effizienz der Grenzkontrollen. Frey zitiert das Bundesinnenministerium, wonach an der Grenze von Deutschland zu Österreich bei millionenfachen Kontrollen nur in weniger als einem Prozent aller Fälle unerlaubte Einreisen festgestellt worden seien. Auch Nüssle befürchtet bei stationären Grenzkontrollen vor allem Nachteile für die Bevölkerung und die Wirtschaft in der Grenzregion. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Radio Südbaden, am 1. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:47 Uhr Deutschlandticket soll für Studierende und Familien nachgebessert werden Das Deutschlandticket soll besser an die jeweiligen Kundengruppen angepasst werden. Einen Monat nach dem offiziellen Start des Tickets gebe es schon konkrete Änderungsvorschläge, heißt es von der SPD - unter anderem für Studierende. SPD und Grüne wollen demnach schon zum kommenden Wintersemester ein günstigeres Deutschlandticket für Studierende einführen: für 29 statt 49 Euro. Der Verkehrsverbund im Rhein-Main-Gebiet ist schon einen Schritt weiter. Hier können Studierende ab heute beantragen, das Semesterticket zum Deutschlandticket hochstufen zu lassen - dann müssen sie nur die Differenz bezahlen, können dafür aber in ganz Deutschland Bahn fahren. Auch bei der Mitnahme von Kindern soll das 49 Euro Ticket nachgebessert werden. Bisher dürfen nur Kinder bis 5 Jahre kostenlos mitfahren - alle anderen brauchen ein eigenes Ticket. Das soll geändert werden - das Verkehrsministerium prüft dafür gerade mehrere Vorschläge. Konkret wird das aber wohl erst im kommenden Jahr. In unserem Nachbarland Bayern haben einige Landkreise entschieden, dass nach den Sommerferien alle Schüler, die einen Bus oder die Bahn für den Schulweg brauchen, das Deutschlandticket erhalten. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 1. Juni 2023 um 8 Uhr.

8:26 Uhr Ermittlungen gegen Wohnmobilhersteller Hymer laufen weiter Auch eineinhalb Jahre nach den Durchsuchungen bei der Erwin-Hymer-Gruppe in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) sind die Ermittlungen gegen den Wohnmobilhersteller nicht abgeschlossen. Sie dauerten weiter an, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart auf SWR-Anfrage mit. Die Hymer-Gruppe steht unter Verdacht, Fahrzeuge der 3,5-Tonnen-Klasse zugeordnet zu haben, obwohl sie in Wirklichkeit schwerer sind. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Friedrichshafen, am 1. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:56 Uhr Lauterbach warnt vor Scheitern der Krankenhausreform Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat vor einem Scheitern der Krankenhausreform gewarnt. Der "Bild" sagte er, wenn alles so weiterlaufe wie jetzt, müsse langfristig jedes vierte Krankenhaus in Deutschland schließen. Lauterbach trifft sich heute erneut mit seinen Länderkolleginnen und -kollegen um über die geplante Reform zu beraten. Vorgesehen ist, dass Krankenhäuser genug Geld für ihre Leistungen bekommen, aber auch nicht mehr alles anbieten. Umstritten ist dabei vor allem die vom Bund geplante Einteilung der Kliniken in Stufen - etwa für die Grundversorgung. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 1. Juni 2023 um 7 Uhr.

7:45 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Beim Blick in die aktuellen Verkehrsmeldungen sehe ich viele Baustellen. Außerdem ist auf der A5 Karlsruhe in Richtung Basel, zwischen Herobolzheim und Riegel ein Unfall auf der linken Spur passiert - acht Kilometer Stau, rechnet hier mit einer Verzögerung von bis zu 20 Minuten. Vorsicht auch auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart, zwischen der Raststätte Sindelfinger Wald und Sindelfingen-Ost. Hier steht ein defekter Lkw auf der rechten Spur. Mehr Infos zur aktuellen Verkehrslage findet ihr wie gewohnt auch in der SWR Aktuell App oder hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:33 Uhr Ab heute Vier-Tage-Woche in Mengen Wer bei der Stadt Mengen im Kreis Simgaringen arbeitet, kann seit heute eine Vier-Tage-Woche beantragen. Diese Möglichkeit führt die Stadt als wohl erster deutscher Arbeitgeber im öffentlichen Dienst ein. Dadurch sollen auch Arbeitsplätze attraktiver werden. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 1. Juni 2023 um 7 Uhr.

7:20 Uhr Verdacht des Totschlags: Mann auf Motorhaube mitgeschleift In Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) ist ein Mann schwer verletzt auf einer Landstraße gefunden worden. Gegen eine 34-Jährige wurde nun Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Demnach soll die Frau den Mann am späten Dienstagabend in Reichenbach an der Fils angefahren und auf der Motorhaube mitgeschleift haben. Der 32-Jährige starb einige Stunden später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Reichenbach an der Fils Verdacht auf Totschlag - Frau festgenommen Mann in Reichenbach/Fils auf Motorhaube mitgeschleift Ein Mann wurde in Reichenbach an der Fils von einem Auto mitgeschleift und ist kurz darauf gestorben. Die Polizei nahm eine Tatverdächtige fest. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:10 Uhr Internationaler Tag der Milch - Situation der Milchviehhalter Hattet ihr heute Morgen schon einen Kaffee, oder vielleicht ein Müsli? Beides schmeckt vielen Menschen mit Milch. Und auf die Situation der Milchviehhalter hat der Kreisbauernverband Biberach-Sigmaingen jetzt aufmerksam gemacht. Denn heute ist - neben dem Internationalen Kindertag und dem meteorologischen Sommeranfang - auch der Internationale Tag der Milch. Die Erzeugerpreise seien gesunken, gleichzeitig steigen die gesetzlichen Anforderungen an Ställe für das Tierwohl, sagt Martina Magg-Riedesser, die stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbandes. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Ulm, am 1. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:59 Uhr Ab heute Verkehrsbehinderungen auf der A6 Auf der A6 zwischen Walldorf und Hockenheim solltet ihr ab heute mit Staus und Behinderungen rechnen. Dort wird auf einer Strecke von sechs Kilometern der Fahrbahnbelag erneuert. Die eigentlichen Arbeiten am Belag der A6 zwischen Walldorf und Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) beginnen zwar erst im Juli. Aber vorher muss die Betonschutzwand zwischen den Fahrbahnen entfernt und dann der Mittelstreifen befahrbar gemacht werden. Dafür würden ab heute zunächst die drei Fahrstreifen in Richtung Mannheim verengt, sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft, später dann auch die in der Gegenrichtung. Hockenheim Fahrbahnbelag wird erneuert Baustelle auf A6 - Staus und Behinderungen bis Oktober Auf der A6 zwischen Walldorf und Hockenheim müssen Autofahrer ab Donnerstag mit Behinderungen rechnen. Dort wird auf einer Strecke von sechs Kilometern die Fahrbahn saniert. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:51 Uhr Kinderschutzbund fordert mehr Geld für Bildung Der Kinderschutzbund Baden-Württemberg fordert am heutigen Internationalen Kindertag, dass die Landesregierung Kinder ins Zentrum ihrer Politik rückt. Die Organisation fordert vom Land mehr Geld für Bildung, denn frühkindliche Bildung sowie Kinder- und Jugendhilfe sind nach Ansicht des Kinderschutzbundes chronisch unterfinanziert. Kinder und Jugendliche müssten aber gesehen, gehört, informiert und einbezogen werden. Handlungsbedarf sieht die Organisation besonders bei den Kitas. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 1. Juni 2023 um 5:30 Uhr.