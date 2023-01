BW-Newsticker am Morgen: Stellenabbau bei SAP, Post-Streik, Bericht zum Hubschrauberabsturz

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

9:55 Uhr Handwerkerin und Influencerin - Diskussion bei Instagram Julia Schäfer ist Maurermeisterin - und Influencerin. Sie nimmt ihre Follower bei Instagram mit in ihren Arbeitsalltag. Im Gespräch mit dem SWR sagt sie, ganz viele Mädchen wüssten gar nicht, "was für coole Sachen man im Handwerk machen" könne. Die Diskussion unter unserem Instagram-Post zu diesem Thema ist lesenswert. Von der Forderung, eine Frauenquote auf dem Bau einzuführen bis hin zur Frage, weshalb dann so wenige Frauen bei der Müllabfuhr seien. Eine Userin schreibt: "Bisher sind ja viele sexistische Kommentare gesendet worden, ham die alle Angst das die Mädels besser sind??? Wohl schon!"

9:34 Uhr BGH: Amazon haftet nicht für irreführende Inhalte auf Partner-Seiten Amazon kann nicht für problematische Inhalte auf den Seiten von Teilnehmern seines "Partnerprogramms" zur Verantwortung gezogen werden. So urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Programms können auf ihrer eigenen Internetseite Links zu Produkten im Amazon-Angebot setzen. Kommt so ein Kauf zustande, bekommen sie eine Provision. Die Links werden Affiliate-Links genannt. "Affiliate" ist Englisch und heißt Partner. Geklagt hatte ein Matratzenhersteller, den stört, dass sich solche Links auch in gefälschten Testberichten und unseriösen Produkttipps finden. Er ist der Ansicht, dass Amazon dafür geradestehen müsste.

9:30 Uhr Zur Sache Baden-Württemberg!: Bürokratieabbau beim Bäcker Das Thema Bürokratie hat uns ja vorhin schon beschäftigt. Darüber berichtet heute Abend auch die Sendung Zur Sache Baden-Württemberg! (20:15 Uhr, SWR Fernsehen). Und zwar schauen die Kollegen in die Backstube von Hans Wucherer in Reutlingen. Er sagt: "Ein Fünftel meiner Ware wird von der Bürokratie aufgefressen!" Zusatzstoffe müssten bis ins kleinste Detail aufgeführt werden, obwohl kein Kunde danach schaue. Die Kühltemperaturen und auch die Arbeitszeiten müssten alle dokumentiert werden. Und das seien nur ein paar Beispiele.

9:14 Uhr Pilot und Passagiere hatten keine Überlebenschancen Nun nochmal zum Hubschrauberabsturz bei Buchen (Odenwald) wie angekündigt: Der Hubschrauber mit drei Passagieren war im Oktober 2021 in Herzogenaurach gestartet und wollte nach Speyer - ein privater Flug mit einem erfahrenen und gewissenhaften Piloten. Allerdings lasse sich im Nachhinein nicht mehr klären, welche der beiden vorne sitzenden Personen den Hubschrauber tatsächlich gelenkt habe, heißt es in dem Abschlussbericht. Sehr wahrscheinlich aufgrund eines Manövers und fehlerhafter Steuerung sei der Rotor in Rumpf und Kabine des Hubschraubers eingeschlagen und habe ihn so in der Luft regelrecht zerlegt, heißt es. Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) Abschlussbericht zum Unglück bei Buchen BFU-Bericht: Pilotenfehler führte zu Hubschrauberabsturz Im Oktober 2021 stürzte bei Buchen ein Hubschrauber ab, drei Menschen starben. Jetzt hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ihren Abschlussbericht dazu vorgelegt.

8:57 Uhr Abschlussbericht zum Hubschrauberabsturz in Buchen Erinnert ihr euch an den Hubschrauberabsturz bei Buchen (Odenwald) im Oktober 2021, bei dem drei Menschen starben? Die Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchungen hat jetzt ihren Abschlussbericht vorgelegt. Demnach war ein Flug-Manöver Grund für den Absturz. Ich schreibe euch gleich noch etwas mehr dazu. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 25. Januar 2022 um 7:00 Uhr.

8:51 Uhr Mann soll eigene Schwester festgehalten und vergewaltigt haben Am Landgericht Konstanz beginnt heute der Prozess gegen einen 21-Jährigen, der seine Schwester über Monate gefangen gehalten, vergewaltigt und verletzt haben soll. Die Taten hätten sich im vergangenen Jahr im WG-Zimmer des Angeklagten in Konstanz abgespielt, so der Vorwurf. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 25. Januar 2022 um 8:30 Uhr.

8:32 Uhr So wirkt sich der Streik bei der Post aus Dass ver.di erneut zu Warnstreiks bei der Post aufgerufen hat, habe ich euch schon geschrieben. Noch eine Info dazu: Offenbar könnten die Auswirkungen des Streiks bis Mitte nächster Woche spürbar sein, sagte eine Gewerkschaftssprecherin.

8:26 Uhr Wegen Glätte: Unfälle und Sperrung auf A8 Nochmal zur Verkehrslage: Wegen Glätte ist es auf der Autobahn 8 bei Pforzheim zu Unfällen mit drei Verletzten gekommen. Dabei waren am Morgen mehrere Fahrzeuge beteiligt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die A8 war in Richtung Karlsruhe zunächst voll gesperrt. Laut der Sprecherin ereigneten sich auf der Autobahn insgesamt drei Unfälle. Bei dem Ersten auf glatter Straße wurden drei Menschen verletzt. Wenig später kam es zu zwei Folgeunfällen.

8:14 Uhr Cannabispflanzen und Samuraischwert beschlagnahmt Das melden die Kollegen aus dem Studio Ulm: Bei einer Hausdurchsuchung im Raum Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) hat die Polizei 50 Cannabispflanzen und mehrere Waffen beschlagnahmt. Der 42-jährige Mann stehe schon seit Längerem im Verdacht, mit Drogen zu handeln, teilten die Ermittler gestern mit. Unter den beschlagnahmten Waffen war auch ein Samuraischwert. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 25. Januar 2022 um 7:30 Uhr.

7:46 Uhr Lehrermangel und die Meinung unserer User Der Deutsche Lehrerverband wirft den Ländern vor, die Statistiken zu schönen. Der Lehrermangel sei mehr als doppelt so groß wie von den Kultusministerien angegeben. Unter unserem Facebook-Post zu dem Thema läuft eine rege Diskussion dazu. "Kein Wunder. Das benehmen mancher Kinder, würde auch ich nicht als Lehrerin arbeiten wollen", kommentiert ein User. Und eine Userin schreibt aus Erfahrung: "Das Kind hatte dieses Jahr noch nicht eine Woche Unterricht ohne Entfall oder Vertretung." Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger: "Da wird enorm geschönt und getrickst." Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger: "Da wird enorm geschönt und getrickst."Posted by SWR Aktuell on Wednesday, January 25, 2023

7:34 Uhr Die Verkehrslage in Baden-Württemberg Ich hab kurz in die Verkehrsmeldungen geschaut für euch: Müsst ihr gleich auf die A8? Plant etwas mehr Zeit ein, wenn ihr von Stuttgart in Richtung Karlsruhe unterwegs seid. Die Autobahn ist zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd wegen einer Unfallaufnahme gesperrt, sechs Kilometer Stau. Die letzte freie Ausfahrt ist Leonberg-West. Für alle anderen Strecken und sowieso: Schaut am Besten nochmal hier rein, bevor ihr losfahrt, die Lage ändert sich ja ständig: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:22 Uhr SAP will 3.000 Stellen abbauen und Kosten senken Bei Europas größtem Softwarehersteller SAP sollen 3.000 Stellen wegfallen. Das hat Vorstandschef Christian Klein in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) angekündigt. In Deutschland sollen 200 Beschäftigte betroffen sein.

7:14 Uhr Trump darf zurück in soziale Netzwerke Ex-US-Präsident Trump darf seine Accounts bei Facebook und Instagram demnächst wieder nutzen. Das teilte der Meta-Konzern mit, zu dem die Sozialen Netzwerke gehören. Mehr dazu erzählt euch Kollege Nils Dampz aus San Francisco: