Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

9:54 Uhr Cyberkriminelle haben auch Hochschulen stark im Visier Cyberkriminelle haben es stärker auf die baden-württembergischen Hochschulen abgesehen als bislang bekannt. Seit dem Sommer 2018 sind knapp 110 relevante Cyberangriffe auf Hochschulen oder Hochschuleinrichtungen im Land gemeldet worden, die über die zahlreichen täglichen, routinemäßig abgewehrten Angriffe wie Spam-Mails oder Phishing-Angriffe hinausgehen. Das geht aus der Antwort von Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der beiden Grünen-Abgeordneten Alexander Salomon und Michael Joukov hervor. Von Angriffen betroffen waren demnach Daten, Dokumente, Netzwerke, Rechnerressourcen, Kommunikationssysteme und personenbezogene Daten, teilt das Ministerium in der Antwort auf die Anfrage weiter mit. Abgesehen hätten es die unbekannten Kriminellen bislang vor allem auf unveröffentlichte Forschungsergebnisse und Daten aus der Hochtechnologie, die auch auf Grund von staatlichen Sanktionen oder Embargobestimmungen nicht auf legalem Wege beschafft werden können.

9:21 Uhr Land will mehr Druck auf Kommunen im Streit um Flüchtlingsunterkünfte aufbauen Im Streit um den Bau von Flüchtlingsunterkünften will das Land den Druck auf die Kommunen nach deutlichem Gegenwind notfalls erhöhen. Als letzte Möglichkeit müssten Einrichtungen auch gegen den Willen von Städten und Gemeinden entstehen können, kündigten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und das Justizministerium an. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 6. April 2023 um 10 Uhr.

8:21 Uhr Fuß-Waschung auf dem Karlsruher Marktplatz Auf dem Marktplatz in Karlsruhe finden heute Nachmittag Fuß-Waschungen statt. Mitglieder der Kirchen laden Passantinnen und Passanten dazu ein - um an eine Geste von Jesus zu erinnern, der beim letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße gewaschen haben soll. Über dieses Thema berichtete DASDING am 6. April 2023 um 10 Uhr.

8:13 Uhr Debatte über Vier-Tage-Woche In die Debatte über die Vier-Tage-Woche kommt Bewegung. Nach der IG Metall fordert nun auch die Linke verkürzte Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Die Gewerkschaft will mit dieser Forderung in die kommende Tarifrunde gehen. Linken-Chef Martin Schirdewan verwies auf Erfahrungen aus Schweden, Island und Belgien. Die Erfahrungen dort zeigten, dass eine Vier-Tage-Woche die Arbeitsbelastung senke und die Produktivität erhöhe. Außerdem würden so auch Fahr- und Energiekosten verringert. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 6. April 2023 um 8 Uhr.

7:54 Uhr Nochmal zum Wetter : ) Ich möchte euch nicht langweiligen, ganz im Gegenteil, aber ich muss einfach nochmal auf das Wetter zurückkommen. Das klingt doch nun wirklich nach Frühling! Die vergangene Nacht war wohl vorerst die letzte frostige Nacht, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Nach einem sonnigen und warmen Feiertag zum Wochenbeginn können wir uns laut DWD auch auf den Rest der nächsten Woche freuen: Die Meteorologen erwarten Temperaturen von bis zu 20 Grad.

7:41 Uhr Der Verkehr am Gründonnerstag Dass heute einer der staureichsten Tage des Jahres ist, habe ich euch ja vorhin schon geschrieben. Der ADAC befürchtet einen Stau-Cocktail aus der Reisewelle zusammen mit dem Pendlerverkehr. Der Automobilclub rechnet heute zwischen 14 und 18 Uhr mit dem meisten Verkehr. Vielleicht könnt ihr etwas später losfahren. Besonders voll werden wahrscheinlich die Strecken in Richtung Norden und Süden - also zum Beispiel die A61 oder die A5. Viele nutzen die Feiertage für einen Kurzurlaub in den Niederlanden oder an der Nordsee - oder für einen Skiurlaub in den Bergen. Im Moment ist es noch relativ ruhig auf den Straßen. Aktuelle Informationen - auch für eure Strecke - findet ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:38 Uhr Neue Wespenart auf der Schwäbischen Alb entdeckt Interessiert ihr euch für Insekten? Marina Moser, eine Doktorandin am Stuttgarter Naturkundemuseum, hat bei ihren Forschungen eine neue Wespenart auf der Schwäbischen Alb entdeckt. Sie ist ziemlich klein - aber mit hochmoderner Technik kann man sich die neue Art ganz genau anschauen. Video herunterladen (215 MB | MP4)

7:21 Uhr Starke Diskussion: 95 und immer noch Arzt Helmut Bergdolt aus Wiesloch ist 95 Jahre alt und immer noch Hausarzt. Damit ist er der älteste praktizierende Arzt in Baden-Württemberg. Unter unserem Post auf Instagram kommentiere viele Leser. Dabei schreibt zum Beispiel eine Nutzerin, dass sie es zwar sehr lobenswert findet, dass Bergdolt noch praktiziert. Sie gibt aber zu Bedenken, dass in diesem Alter "einige Fähigkeiten" nachlassen. Eine andere Nutzerin schreibt: "Respekt da ist der Beruf noch Leidenschaft." Und auch Erfahrungsberichte wie diesen schreiben Menschen unter unseren Post: "Mein Onkel hat aufgehört zu praktizieren, als er 80 war, weil er sagte 'die Eltern machen sich Sorgen, dass ich das nicht mehr drauf habe'. Da muss man halt selbst abwägen, wie sehr man auf Erfahrung vertraut und wie wichtig einem jemand ist, der vielleicht näher am Puls der Medizin ist." Habt ihr auch eine Meinung dazu? Dann schreibt sie gern hier auf:

7:16 Uhr Innenministerin Faeser erwägt Messerverbot in Bus und Bahn Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) denkt über ein Messerverbot in Bussen und Bahnen nach. Sie hat den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, in Flugzeugen dürfe man ja auch keine Messer mitnehmen. Und schon mit einem Küchenmesser könne man Menschen schwer verletzen. Sie findet, es sollte Waffenverbotszonen und mehr Kontrollen geben - Dafür brauche man auch mehr Sicherheitskräfte. Über dieses Thema berichtete DASDING am 6. April 2023 um 7 Uhr.

6:55 Uhr Messer bei Putzaktion gefunden Bei einer großen Putzaktion in Obersulm im Kreis Heilbronn hat eine Lehrerin mit ihren Schülern in der Nähe der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein ein Messer gefunden. Die Polizei prüft jetzt einen möglichen Zusammenhang mit einem Mordfall vor sechs Jahren. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 6. April 2023 um 6 Uhr.

6:50 Uhr VfB Stuttgart steht im Halbfinale des DFB-Pokals Ganz ungewohnte Glücksmomente hatten gestern Abend alle VfB-Fans. Die Mannschaft des neuen Trainers Sebastian Hoeneß zog mit einem 1:0 beim 1. FC Nürnberg ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Aber seht selbst: