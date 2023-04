"Querdenken"-Bewegung soll nahtlos weitergeführt werden

Am Tag nach seiner Freilassung spricht "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg exklusiv mit dem SWR über seine Zukunftspläne. Privat und in Bezug auf die "Querdenken"-Bewegung.

"Mir geht es sehr gut", sagte Ballweg am Tag nach seiner Freilassung. Über neun Monate saß der Gründer der "Querdenken"-Bewegung in Untersuchungshaft. Das Oberlandesgericht hatte den Haftbefehl gegen Ballweg aufgehoben. SWR-Reporter Thomas Fritzmann trifft ihn in einem Firmengebäude in Stuttgart-Fasanenhof. Bereits Ende März hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Michael Ballweg erhoben. Er muss sich demnach wegen versuchten Betrugs, Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Noch ist nicht klar, wann der Prozess beginnen wird.

"Querdenken"-Gründer ohne finanzielle Mittel

"Meine Konten sind noch immer eingefroren", sagt Ballweg. "Keine Kreditkarte, kein Auto, keine Wohnung - glücklicherweise erfahre ich große Unterstützung von Menschen die mich kennen". Er stünde wieder ganz am Anfang, gehe jedoch davon aus, dass er bald wieder Zugriff auf seine Gelder erhält. Die rund neunmonatige Untersuchungshaft begründete die Staatsanwaltschaft unter anderem mit Fluchtgefahr. Diese erkennt sie unter anderem, weil Ballweg sein Haus in Stuttgart verkauft hatte.

"Das Haus wurde im Rahmen der Scheidung von meiner Ex-Frau verkauft", erklärt der "Querdenken"-Gründer. Das damalige Haus sei recht groß und weitläufig gewesen. So viel Platz brauche er nicht mehr. Er plane zwar in Deutschland wohnhaft zu bleiben, voraussichtlich jedoch nicht mehr in Baden-Württemberg. "Ich möchte zentraler in Deutschland wohnen", erklärt Ballweg. "Das passt auch besser zu meiner politischen Aktivität um in alle Richtungen angebunden zu sein." Kurz vor seiner Festnahme im Juni 2022 hatte Ballweg eine Weltreise geplant. Die plane er nicht mehr. Doch er wolle in den kommenden Monaten unterschiedliche Orte in Europa besuchen.

"Querdenken"-Bewegung soll wieder aktiv werden

Während Michael Ballweg sich in Untersuchungshaft befand, organisierten Mitglieder der "Querdenken"-Bewegung immer wieder Proteste an der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim, in der er untergebracht war. Ähnliche Protestaktionen könnten in den nächsten Monaten an Gefängnissen in ganz Deutschland stattfinden. "Ich habe von ganz ähnlichen Schicksalen wie meinem gehört", erklärt Ballweg. "Menschen die sich auch - aus meiner Sicht - aus fragwürdigen Gründen in Haft befinden. Für die möchte ich mich miteinsetzen." Die nächste "Querdenken"-Demonstration soll noch kommenden Sonntag vor der Vollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim stattfinden.

Auch über den Ukraine-Krieg und das amerikanische Militär spricht Ballweg immer wieder im Interview. "Querdenken steht für Frieden und Freiheit", erzählt er. Waffenlieferungen an die Ukraine lehnt er ab. "Auch dafür möchten wir auf die Straße gehen. Und weiterhin für mehr direkte Demokratie." Eine politische Laufbahn wie er sie beispielsweise 2020 bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart anstrebte, gehört nicht mehr zu seinen Zielen. Stattdessen wolle er weiter Demonstrationen und Kundgebungen organisieren, um seine politischen Ziele zu verfolgen. Dabei überlegt er auch mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten.

Hintergrund: die "Querdenken"-Bewegung Seit März 2020 hatte der Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg Proteste gegen die Maßnahmen von Bundes- und Landesregierung gegen Corona organisiert, ab April 2020 unter dem Namen "Querdenken 711". Von Stuttgart aus bildeten sich überall in Deutschland Regionalgruppierungen der "Querdenken"-Bewegung. Sie riefen mit Protesten zum Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen auf, weil sie sie als Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit sehen. Für Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragten Michael Blume ist "Querdenken" eng mit "QAnon" verbunden. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten wollten die Bundesregierung stürzen, sagt Blume. Sie glaubten, sie würden von allen demokratischen Politikern, von Medien und Wissenschaftlern belogen. Die Organisationsstrukturen und Hauptakteure von "Querdenken 711" und seiner regionalen Ableger werden seit Ende 2020 vom baden-württembergischen Verfassungsschutz beobachtet. Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte Anhaltspunkte für eine extremistische Bestrebung festgestellt.

Ballweg: Zusammenarbeit mit Klimaaktivisten?

Kurz vor seiner Freilassung habe Ballweg noch einen Brief an die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" verschickt. Laut Ballweg überschneiden sich einige Standpunkte von "Querdenken" und der "Letzten Generation". "Das Ziel ist doch Umweltschutz und Klimaschutz. Waffenproduktion macht einen riesigen Teil von Emissionen aus. Kriegsgeräte wie Jets, Flugzeugträger und Panzer im laufenden Betrieb stoßen Unmengen an CO2 aus", sagte Ballweg im SWR-Interview.

"Ich würde mich nicht ankleben, ich würde mich dazusetzen und meditieren."

Das Ziel von "Querdenken" sei in erster Linie Friede und ein selbstbestimmtes Leben. Aus seiner Sicht ähneln seine Ziele denen der "Letzten Generation". Deshalb stünde einer Kooperation nichts im Weg. Auch den Aktivisten von "Fridays for Future" wolle er einen Brief schicken. Die Strafen, die gegen Mitglieder der "Letzten Generation", beispielsweise für Straßenblockaden verhängt wurden hält er für unverhältnismäßig hoch. Eine Reaktion auf seinen Brief an die "Letzte Generation" habe er noch nicht erhalten.