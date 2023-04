Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

10:00 Uhr Und schon ist der Mittwochvormittag vorbei Das war's für heute von uns, vielen Dank für eure lieben Nachrichten und euer Interesse an den Themen des Tages. Morgen tickert für euch Samantha Ngako. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag! Alle wichtigen Nachrichten findet ihr auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch im Radio und Fernsehen.

9:44 Uhr Den Feinschliff holen: Nationalmannschaft trainiert im Kreis Heidenheim für Waldarbeiter-WM Er ist quasi der Niklas Füllkrug der Waldarbeiter: Thomas Schneider aus Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) hält mit 8,12 Sekunden den deutschen Rekord im Kettensägenkettenwechsel. Damit er auch bei der Waldarbeiter-Weltmeisterschaft in Estland performt, muss er natürlich in Form kommen. Den Feinschliff holen sich er und weitere Waldarbeiter aus Deutschland, Österreich und Italien aktuell bei Königsbronn (Kreis Heidenheim), wo sie sich gemeinsam auf die WM vorbereiten. Wir haben die potentiellen Weltmeister besucht.

9:12 Uhr Mannheim führt Bewegungspass für Kinder ein Raus in die Natur, auf Bäume klettern oder stundenlang auf dem Bolzplatz dem Fußball hinterherrennen: Leider sieht die Realität bei vielen Kindern anders aus und so bewegt sich etwa in Mannheim laut neuesten Untersuchungen jedes dritte Kind zu wenig. Um das Problem anzugehen, gibt es dort künftig einen Bewegungspass, der den Kindern den Spaß an der Bewegung vermitteln soll. Und so geht es: Kinder ab drei Jahren führen im Kindergarten Übungen vor und können damit Sticker sammeln, die in den Bewegungspass eingeklebt werden.

8:53 Uhr Zeppeline starten am Bodensee in die Saison Am Bodensee sind von heute an wieder Zeppeline unterwegs. Der Saisonstart war schon für das vergangene Wochenende geplant, musste aber wetterbedingt verschoben werden. Bis Mitte November sollen die Luftschiffe wieder Tausende Passagiere über die Region fliegen. Verschiedene Routen können gebucht werden - darunter auch ein Abstecher nach München. Eine Fahrt dauert zwischen 30 Minuten und 2 Stunden.

8:25 Uhr "Brauchen es auch nicht überbewerten": Ein typischer Streich Deine Mannschaft gewinnt erstmals in ihrer Geschichte in München ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern und steht sensationell im Halbfinale des DFB-Pokals. Wie reagiert man da als Trainer? So: "Es ist ein schöner Abend, toll, aber wir brauchen es auch nicht überbewerten." Christian Streich wie er leibt und lebt. Kurz vor dem Interview in der ARD stand er noch im Mannschaftskreis, in dem "teilweise Sachen, die man nicht sagen sollte" gerufen wurden, wie Mittelfeldmotor Maximilian Eggestein grinsend bei Sky berichtete - angesprochen auf die Worte, die Mittelfeldkollege Vincenzo Grifo ans Team richtete. "Er hat die Mannschaft gelobt, das waren pure Emotionen", so Eggestein weiter, der mit dem SC nur noch einen Schritt entfernt ist vom erneuten Einzug ins DFB-Pokal-Finale. "Unfassbar. Pokal-Viertelfinale in München, da sind nicht viele weiterkommen. Viel Schöneres kannst du im Pokal nicht machen", sagte Eggestein. Elfmeter entscheidet Höler trifft in der Nachspielzeit - SC Freiburg wirft die Bayern aus dem Pokal In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit passierte es: Der SC Freiburg verwandelte einen Handelfmeter zum Sieg bei den Münchner Bayern - und steht damit sensationell im Halbfi…

8:09 Uhr 81-Jähriger Reifenstecher gefasst Über zwei Jahre lang wurden Reifen an über 100 Fahrzeugen zerstochen - jetzt ist der mutmaßliche Täter in Karlsruhe gefasst: Die Polizei hat einen 81-Jährigen festgenommen. Langwierige Ermittlungen hätten die Beamten auf die Spur des Mannes gebracht. In der Mitteilung der Polizei heißt es, dass er sich bei der Festnahme kooperative gezeigt habe. Derzeit wird der entstandene Sachschaden auf rund 20.000 Euro geschätzt.

7:59 Uhr Premiere für den neuen Trainer des VfB Stuttgart Definiere "Kaltstart": Montag als neuer Trainer vorgestellt, Dienstag erstes Training geleitet, Mittwoch erstes Pflichtspiel. So sieht die bisherige Woche von Sebastian Hoeneß aus, der als Nachfolger von Bruno Labbadia den VfB Stuttgart in der Bundesliga zum Klassenerhalt führen und heute die Schwaben ins Halbfinale des DFB-Pokals bringen soll. Um 18 Uhr geht's los, dann treten die Stuttgarter beim 1. FC Nürnberg an - der vermeintlich leichteste noch verbliebene Gegner im Wettbewerb, da der Club in der zweiten Liga spielt. Ob sich die VfB-Fans auf die ein oder andere Überraschung einstellen dürfen? Seine Entscheidung, welche elf Spieler er bei seiner Premiere aufstellen wird, werde er von vielen Faktoren abhängig machen, so Hoeneß. "Der Plan fügt sich aus den Eindrücken zusammen, die ich in der Vergangenheit gewinnen konnte, aus meinem Bauchgefühl, taktischen Überlegungen und Gesprächen."

7:43 Uhr Michelin-Sterne: Baden-Württemberg bleibt Gourmet-Hochburg Wenns ums Essen geht, macht uns in Baden-Württemberg niemand etwas vor - das ist ja sowieso klar. Das hat jetzt auch (erneut) der Restaurantführer "Guide Michelin" bekräftigt, der die bekannten und berüchtigten Michelin-Sterne vergibt - und nirgendwo in Deutschland so viele Sterne-Restaurants ausgezeichnet hat wie bei uns. Mit zehn Zwei-Sterne-Lokalen und 64 Restaurants mit einem Stern ist Baden-Württemberg ganz oben im Gourmet-Himmel. Die einzigen Drei-Sterne-Lokale in Baden-Württemberg bleiben das "Restaurant Bareiss" und die "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). "Maltes hidden kitchen" in Baden-Baden ist auch unter den Ausgezeichneten - wir haben das Restaurant besucht: Video herunterladen (97,9 MB | MP4)

7:29 Uhr Flugtaxis: Gelingt aus BW heraus jetzt der weltweite Durchbruch? Flugtaxi - der Begriff steht ja für viele so ein wenig sinnbildlich mit (sorry Wortspiel) abgehobenen Wünschen und Zukunftsfantasien von Spitzenpolitikern, besonders aus Bayern. Aber vielleicht geht jetzt doch alles schneller als gedacht. Zwar wartet der Flugtaxi-Hersteller Volocopter auf die Zulassung für seine ersten neuartigen Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können. Premiere sollen die elektrischen Luftgefährte allerdings regulär schon bei den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Jahr haben. Also in weniger als 500 Tagen. "Ich bin sicher, dass wir weltweit die ersten sein werden, die kommerziell fliegen", sagte Firmenchef Dirk Hoke gestern bei der Eröffnung eines Hangars in Bruchsal (Kreis Karlsruhe). Dort sollen die Flugtaxis nun gebaut werden. Die Planungen für den Passagierbetrieb laufen auch bereits. "Fliegen kann das Ding, das muss man keinem mehr beweisen. Dieser Teil der Vision ist also erfüllt", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Noch euphorischer klingt der Firmenchef: "Von diesem Hangar aus werden wir unsere Flugzeuge in die Metropolen der Welt schicken und neue Wege für Reisen und Transport eröffnen." Wir sind gespannt.

7:14 Uhr Verkehrslage in Baden-Württemberg: Viel los auf der A8 Auf den Straßen in Baden-Württemberg ist bislang noch nicht viel los. Einzig auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe staut es sich kurz vor dem Kreuz Stuttgart wegen eines Unfalls, das aber schon auf mehreren Kilometern Länge - hier sollte man etwas mehr Zeit mitbringen. Im Bahnverkehr liegen uns keine Störungen vor. Alle Informationen - auch für eure Strecke - findet ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:03 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Sonnig, aber vor allem am Morgen ziemlich frostig Beim Gang aus dem Haus auf jeden Fall die dicke Jacke anziehen! Denn heute Morgen ist es in Baden-Württemberg überall frostig. Die gute Nachricht: Es wird ein sonniger Tag, entsprechend wird es im Verlauf des Tages auch wärmer. Maximal 11 Grad sind heute drin. Morgen wird es bei reichlich Sonnenschein sogar noch ein bisschen wärmer, dafür sieht die Vorhersage für den Karfreitag verregnet aus. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (42,1 MB | MP4)

6:46 Uhr Ballweg aus U-Haft entlassen: "Gehe davon aus, dass ich freigesprochen werde" Nach neun Monaten hinter Gittern durfte der "Querdenken"-Initiator Michael Ballweg gestern das Gefängnis in Stuttgart verlassen. Das heißt aber nicht, dass die Vorwürfe gegen ihn damit vom Tisch sind. Ende März war Anklage gegen den Gründer von "Querdenken 711" erhoben worden. Wann das Landgericht nach der Anklage durch die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Betrugs, Geldwäsche und Steuerstraftaten gegen Ballweg verhandelt, steht noch nicht fest. Ballweg selbst äußerte sich gestern Abend. Im Interview mit der Redaktion von "Achtung, Reichelt" des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt betonte er, dass er zuversichtlich auf den Prozessbeginn blicke, sollte Anklage erhoben werden: "Jetzt kann ich mich endlich wieder selbst verteidigen." Auch sagte Ballweg: "Ich gehe davon aus, dass ich freigesprochen werde. Denn ich habe nichts gemacht." Video herunterladen (38,3 MB | MP4)

6:38 Uhr Bestandsgarantie für "Mini-Grundschulen" in Baden-Württemberg Die baden-württembergische Landesregierung ist aktuell ja schwer damit beschäftigt, gegen den Lehrkräftemangel an Schulen im Land etwas zu unternehmen. Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, die Zahl der kleinen Grundschulen zu reduzieren, also Schulen mit weniger als 100 Schülerinnen und Schülern. Doch daran wird nicht gerüttelt. Sie hätten eine Bestandsgarantie, betonte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Das aber kommt aber hinterher. 776 Grundschulen mit weniger als 100 Schulkindern gibt es im Land. 164 Grundschulen haben sogar weniger als 50 Schülerinnen und Schüler. "Das ist im bundesweiten Vergleich eine Ausnahmesituation", so Schopper. Allerdings würden auch die kommunalen Schulträger merken, dass sie etwa "renovieren müssten." Deren Aufgabe sei es deshalb zu schauen, wo es Sinn machen würde, Grundschulen oder Schulleitungen zusammenzulegen. "Das Land kann keine Schulen fusionieren", so die Grünen-Politikerin. Video herunterladen (28,7 MB | MP4)

6:28 Uhr Pforzheimer Gemeinderat lehnt Pläne für Erstaufnahmestelle ab Das Thema ist in vielen Regionen Baden-Württembergs ein Streitpunkt: Wo gibt es Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete - oder wo könnten neue Standorte entstehen? In Pforzheim hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, keine Erstaufnahmeeinrichtung in der Stadt haben zu wollen. In der seit Monaten andauernden Diskussion um entsprechende Pläne des Landes stimmte das Gremium gestern Abend mit deutlicher Mehrheit gegen die Pläne. Die erste Reaktion aus dem baden-württembergischen Justizministerium kam promt. "Wir werden die Ergebnisse der Gemeinderatssitzung in die weitere Prüfung mit einbeziehen", sagte ein Sprecher. Zur Wahrheit gehört nämlich auch: Das Votum der Stadträte ist für das Land nicht bindend. Allerdings war seitens des Ministeriums stets betont worden, in gutem Einvernehmen mit der Stadt handeln zu wollen.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart beginnt der Prozess gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger". Der 55-Jährige soll bei einer Durchsuchung in Boxberg im Main-Tauber-Kreis auf 14 Polizisten geschossen haben. Ihm wird mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen.

Der 55-Jährige soll bei einer Durchsuchung in Boxberg im Main-Tauber-Kreis auf 14 Polizisten geschossen haben. Ihm wird mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Am Bodensee sind ab heute an wieder Zeppeline unterwegs. Der Saisonstart war schon für das vergangene Wochenende geplant, musste aber wetterbedingt verschoben werden

Nur einen Tag nach seiner offiziellen Vorstellung als neuer Trainer gibt Sebastian Hoeneß sein Pflichtspiel-Debüt beim VfB Stuttgart. Der Fußball-Bundesligist tritt um 18 Uhr zum DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg an.

6:02 Uhr Sensation perfekt: SC Freiburg steht im Halbfinale des DFB-Pokals Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: In 23 (!) Bundesligaspielen in München hat der SC Freiburg in seiner ganzen Bundesligageschichte noch nie gegen den FC Bayern gewinnen können. Bis jetzt - denn für den Premierensieg haben sich die Freiburger einen ganz besonderen Tag ausgesucht und das kleine Wunder geschafft. In der Nachspielzeit erzielte Lucas Höler den aus Freiburger Sicht 2-zu-1-Siegtreffer im Viertelfinale des DFB-Pokals in der Münchener Allianz-Arena gegen den FC Bayern. Es war ein Handelfmeter den der gebürtige Stuttgarter Jamal Musiala im Bayern-Dress verursacht hatte. Damit scheidet der FC Bayern München daheim vorzeitig aus dem DFB-Pokal aus und der SC Freiburg steht im Halbfinale des wichtigsten deutschen Vereinspokals. Nur noch ein weiterer Sieg - und das Team von Christian Streich wäre im zweiten Jahr in Folge im Pokalfinale. DFB-Pokal-Viertelfinale Bayern gegen Freiburg - das Spiel in voller Länge Im Viertelfinale des DFB-Pokals treffen der FC Bayern und der SC Freiburg aufeinander. Das komplette Spiel im Re-Live.