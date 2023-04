Rätsel um Messerfund bei Schülerputzaktion in Obersulm

per Mail teilen

Bei einer Flurputzete ist am Dienstag in der Nähe der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein ein Messer gefunden worden. Ob es sich hier um eine Mordwaffe handelt, ist unklar.

Eine Lehrerin hatte bei einer Flurputzaktion in Obersulm am Dienstag in der Nähe der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein (Kreis Heilbronn) ein Messer gefunden. Jetzt prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang mit einem Mordfall vor sechs Jahren.

Messerfund nach Obersulmer Putzaktion wird untersucht

War gefundenes Messer die damalige Tatwaffe?

Damals war eine 59 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein erstochen aufgefunden worden. Ihr getrenntlebender Ehemann war 2018 in einem aufsehenerregenden Indizienprozess zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Mordwaffe war jedoch nie gefunden worden. Ob es sich bei dem jetzt entdeckten Messer um die Mordwaffe handeln könnte, hat die Polizei weder bestätigt noch dementiert. Das Messer wird jetzt kriminaltechnisch untersucht, so die Heilbronner Polizei gegenüber dem SWR.