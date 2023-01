BW-Newsticker am Morgen: Kretschmann zu Radikalenerlass, Bürgerdialog Illerkirchberg, Kritik an Brandschutz in Pflegeheimen

6:05 Uhr

Nach Brand in Reutlingen: Stiftung Patientenschutz fordert Konsequenzen

Nachdem bei einem Brand in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung in Reutlingen drei Patienten ums Leben gekommen sind, wird über den Brandschutz in Pflegeeinrichtungen diskutiert. Die Stiftung Patientenschutz fordert Konsequenzen.

Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell BW im Fernsehen am 18. Januar 2023 um 19:30 Uhr.