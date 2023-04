So wird das Wetter am langen Mai-Wochenende in Baden-Württemberg

Der Mai steht vor der Tür, auf das Aprilwetter würden viele gern verzichten. Nach einem nassen Freitag wird es trockener und warm. Am Maifeiertag ist es wechselhafter und kühler.

Der April zeigt zu seinem Ende hin noch einmal, was er kann und so beginnt das lange Wochenende mit einem grauen und nassen Freitag. Bei zum Teil böigem Südwestwind steigen die Temperaturen am Freitag auf 13 bis 19 Grad.

30 Liter Regen pro Quadratmeter möglich

Im Laufe des Nachmittags zeigt sich am Freitag hier und da mal die Sonne, aber es bilden sich noch einzelne Schauer oder Gewitter. Im Schwarzwald und im Allgäu kann es teilweise ergiebig regnen, mit 30 Litern pro Quadratmeter, so SWR-Wetterexperte Andreas Machalica.

Samstag und Sonntag frühlingshaft warm

"Am Samstag und Sonntag wird das Wetter unterm Strich ganz passabel und frühlingshaft", sagt Machalica. Dem Wetterexperten zufolge steigt das Thermometer in den meisten Regionen Baden-Württembergs an den Nachmittagen auf Temperaturen von 15 bis 20 Grad. Dabei ist es teils sonnig und teils wolkig.

Samstag Wolken im Norden, Sonntag Wolken in Südbaden

Am Samstag gibt es im nördlichen Baden-Württemberg etwas dichtere Wolkenfelder, dafür ist es in Südbaden ein freundlicher Tag, erklärt der SWR-Wetterexperte. Am Sonntag ist es dann in der Region Südbaden bewölkt.

"Der Tanz in den Mai bleibt noch weitgehend trocken, da kann es in der zweiten Nachthälfte ganz im Süden anfangen zu regnen", so Machalica. Dieser Regen breitet sich dann dem Wetterexperten zufolge am Montag übers Land nach Norden hin aus.

"Der Tanz in den Mai bleibt noch weitgehend trocken."

Am Maifeiertag ist es dann tagsüber eher bewölkter in Baden-Württemberg im Vergleich zum Samstag und Sonntag. "Es wird aber nicht so ergiebig und stark regnen wie am Freitag, es ist eher so, dass es zeitweise nass werden kann. Es fällt also nicht der ganze Tag ins Wasser", sagt Machalica. Die Temperaturen gehen eine Spur tiefer als an den Tagen zuvor - auf 12 bis 18 Grad in Baden-Württemberg.

Und wann kommt endlich der Frühling?

Als Entschädigung für den bewölkten Maifeiertag mit möglichen Regenschauern geht es in der kommenden Woche wohl freundlicher weiter: "Wir kriegen ein neues Hochdruckgebiet mit recht hübschem Maiwetter", so Machalica. Der Wetterexperte geht von "frühlingshaften Temperaturen" aus, das heißt 16 bis 21 oder 22 Grad an den Nachmittagen.

"Es ist jetzt nicht der richtige Frühsommer-Durchbruch", betont Machalica. In den Morgenstunden könne es auch nochmal relativ kühl werden. "Die meisten werden das aber als ein angenehmes Frühlingswetter empfinden in der kommenden Woche."

April erstmals seit 15 Jahren zu nass

Der nasse Freitag passt zum Wetter des gesamten Monats. Denn der April in Deutschland war erstmals seit 15 Jahren zu nass. Das geht aus der Monatsanalyse des Deutschen Wetterdienstes hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Dafür wurden Daten und Aufzeichnungen aus den Jahren 1961 bis 1990 und 1991 bis 2020 mit denen vom April verglichen und ausgewertet.

Monatsstart und -mitte brachten laut dem Bericht viele Niederschläge. In der südlichen Hälfte Deutschlands hat es an mindestens jedem zweiten Tag geregnet. Teils gab es dazu Gewitter mit vielen Blitzen. Baden-Württemberg gehörte dabei zu den nassesten Regionen. Im Allgäu und im Schwarzwald hat es teils doppelt so viel geregnet wie in den Vergleichsjahren.

Wegen des vielen Regens stellte der Deutsche Wetterdienst landesweit eine Erholung der Bodenfeuchte fest. Das mache sich auch in Gärten und Parks bemerkbar. Diese seien wegen der hohen Regenmengen kräftig grün. Das Temperaturmittel lag bei 7,5 Grad Celsius. Das seien 1,5 Grad weniger als die aktuelle Vergleichsperiode von 1991 bis 2020.