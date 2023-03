Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

7:43 Uhr Signalstörung bei S-Bahn in Stuttgart behoben Die Signalstörung bei der S-Bahn in Stuttgart ist laut Bahn behoben. Trotzdem sind wohl noch Verspätungen und Ausfälle möglich, bis sich wieder alles eingependelt hat. ✅Signalstörung Schwabstrasse behoben 👍Vorübergehend ist noch mit Verspätungen und einzelnen Teilausfällen zu rechnen, bis sich der #SBahnverkehr rund um #Stuttgart wieder eingetaktet hat.Bitte prüft eure Reiseverbindung vor Fahrtantritt in der elektronischen Fahrplanauskunft. https://t.co/llV11HUMz4

7:41 Uhr Rind legt Bahnverkehr lahm und wird erschossen In Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis hat gestern ein entlaufenes Rind den Bahnverkehr kurzzeitig lahmgelegt. Das Tier war gemeinsam mit einem weiteren Rind unbemerkt aus einem Schlachthof im Stadtteil Villingen ausgebrochen, so die Polizei. Während das eine Rind schnell wieder eingefangen werden konnte, lief das andere in Richtung der nahegelegenen Bahngleise. Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Villingen und Donaueschingen musste deswegen eingestellt werden. Polizeibeamte versuchten das Tier von den Bahnlinien und umliegenden Wohnhäusern fernzuhalten und einzufangen. Als die Gefahr durch das Tier schließlich zu groß geworden sei, habe man den Bullen mit einem Gewehrschuss töten müssen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 2. März 2023 um 6:30 Uhr.

7:31 Uhr Massive Behinderungen bei der S-Bahn in Stuttgart Bei der S-Bahn in Stuttgart kommt es aktuell zu massiven Behinderungen: 🚨 Aktuell bremst unsere S-Bahnen eine Signalstörung Schwabstrasse in Richtung S-Vaihingen aus. Dadurch kommt es zu einem Rückstau und zu Verspätungen, Teil- und Komplettausfällen in beiden Richtungen.Weitere Infos folgen sobald bekannt.

7:12 Uhr Wird TikTok in den USA bald verboten? TikTok könnte in den USA bald verboten werden. Die Republikaner haben ein Gesetz dafür vorgeschlagen. Das würde Präsident Joe Biden dann die die Möglichkeit geben, die App aus Spionagegründen zu verbieten. TikTok gehört einer chinesischen Firma und die Regierung in China darf per Gesetz alle Daten von TikTok verlangen. Deswegen ist die App schon auf Regierungs-Handys in den USA, Kanada und bei manchen EU-Institutionen verboten. Über dieses Thema berichtete DASDING am 2. März 2023 um 7 Uhr.

6:48 Uhr Hunderttausende Euro Schaden bei Brand in Mönchweiler In Mönchweiler im Schwarzwald-Baar-Kreis hat eine Lagerhalle gebrannt. Bei dem Feuer wurden gestern Abend landwirtschaftliche Fahrzeuge und Erzeugnisse zerstört, teilte die Polizei mit. Der Großteil der Halle brannte ab, verletzt wurde niemand. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500.000 bis 750.000 Euro.

6:44 Uhr Diskussion über Hunde-Verbot bei Bundesgartenschau Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen: Bei der Bundesgartenschau in Mannheim, der BUGA 2023, wird das Mitbringen von Hunden oder anderen Tieren verboten sein. Die Parkordnung für die beiden Parks, den Spinellipark und den Luisenpark, stellt dies klar. Unter einem Instagram-Post von uns zu diesem Thema hat sich eine Diskussion mit ganz gegensätzlichen Meinungen entwickelt. "Find ich nicht ok. Mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass man seinen Hund Benimm beibringen kann und fast alle Hundebesitzer, die in die Gartenschau gehen, wollen ja nicht dort Gassi gehen, sondern sich die schöne Ausstellung anschauen, oder?", schreibt etwa eine Userin. Ähnlich sieht es eine andere Userin: "Ich finde es schade, wundert mich aber nicht. Seit wir unseren Hund haben, ist mir aufgefallen, dass es in Deutschland sehr schwierig ist, abseits von Wander- und Spazierwegen etwas zu unternehmen. Hunde sind bei uns in sehr vielen Bereichen unerwünscht. Das ist in einigen anderen europäischen Ländern anders und funktioniert dort sehr gut." Eine weitere Userin meint hingegen: "Da leider viele ihre Hunde heute überall hinmachen lassen (auch urinieren an Gegenstände), wahrscheinlich eine sehr sinnvolle Maßnahme. Das sage ich als Hundehalter." Zudem kommentiert ein User: "Es ist eine Veranstaltung für Menschen in erster Linie. Wer nicht einmal ohne sein Hundchen was unternehmen kann, sollte dort fern bleiben." Unter dem Instagram-Beitrag könnt ihr gerne weiter eure Meinungen dazu schreiben.

6:21 Uhr Habeck verspricht weichen Übergang bei Heizungen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will keinen harten Übergang von Öl und Gasheizungen auf klimafreundlichere Heizsysteme. Der "Wirtschaftswoche" sagte Habeck, die Bürgerinnen und Bürger würden bei der Umstellung nicht allein gelassen. Wenn die alte Heizung kaputt sei, könne man sie auch reparieren. Wenn aber etwas Neues nötig sei, dann solle man nicht mehr in alte fossile Systeme investieren. Habeck versprach, einkommensschwache Haushalte würden finanziell unterstützt. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 2. März 2023 um 6 Uhr.

6:17 Uhr Der Donnerstag in BW: Der Frühling deutet sich an Und hier die Wettervorhersage für heute: In Baden-Württemberg ist es überwiegend heiter bis sonnig. Nur im Süden ist es durch Hochnebel trüb, gebietsweise bleibt das sogar den ganzen Tag so. Morgens kann es Frost geben, während sich am Mittag der Frühling andeutet und im Kraichgau Höchstwerte bis zwölf Grad erreicht werden. Im Bergland behalten winterliche Temperaturen noch die Oberhand, hier muss mit kalten drei Grad gerechnet werden. Mehr Infos zum Wetter gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (41,6 MB | MP4)

6:10 Uhr Wieder mehr Erstsemester an Hochschulen in BW Die Anzahl der Erstsemester ist im Wintersemester 2022/23 nach fünf Jahren erstmals wieder gestiegen. Es begannen 56.000 junge Menschen ein Studium an den baden-württembergischen Hochschulen, wie das Statistische Landesamt gestern mitteilte. Das seien rund drei Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bis auf die Bereiche Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften und Sport sei der Anstieg in allen Bereichen zu verzeichnen gewesen. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie war im Wintersemester 2020/21 vor allem die Zahl der ausländischen Erstsemester stark gesunken. Im darauffolgenden Jahr begannen schon wieder mehr ausländische Studierende ein Studium in Deutschland. Dafür sei im Wintersemester 2021/22 die Zahl der deutschen Studienanfänger stark zurückgegangen. Neben dem Anstieg der deutschen Erstsemester haben im aktuellen Wintersemester auch rund neun Prozent mehr ausländische Studienanfänger ein Studium in Baden-Württemberg aufgenommen.

6:01 Uhr Brennende Scheune in Bretten In Bretten im Kreis Karlsruhe hat in der Nacht eine Scheune gebrannt. Wegen des Rauchs wurde laut Feuerwehr ein angrenzendes Haus unbewohnbar. Eine Bewohnerin musste ins Krankenhaus, drei weitere Bewohner blieben unverletzt. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 2. März 2023 um 5:30 Uhr.

6:00 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute gibt es weitere Streiks im öffentlichen Dienst. Die Arbeitsniederlegungen betreffen den Landkreis Ludwigsburg, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern bei Stuttgart, Bad Friedrichshall (Landkreis Heilbronn), die Kreissparkasse Ostalb und die Kliniken in Heidenheim. Am Freitag steht dann ein großer Streiktag an - mit Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Personennahverkehr in Stuttgart, Freiburg, Mannheim, Heilbronn, Ulm, Esslingen, Konstanz und Baden-Baden. In Baden-Baden beginnt heute die Verhandlung über die Sicherungsverwahrung gegen einen verurteilten Schwimmlehrer wegen 130-fachen sexuellen Missbrauchs. 2018 war der Schwimmlehrer vom Landgericht Baden-Baden wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. Außerdem war die anschließende Sicherungsverwahrung des Angeklagten angeordnet worden. Die Revision des Angeklagten hatte im Hinblick auf die Sicherungsverwahrung Erfolg: Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte das Strafmaß, kassierte aber im Jahr 2019 wegen Rechtsfehlern die Sicherungsverwahrung. Um möglichst viele Menschen im Pflegeberuf zu halten oder zurückzugewinnen, hat Baden-Württembergs Sozialministerium im vergangenen Jahr einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Pflegeeinrichtungen und Kliniken im Land waren dazu aufgerufen, Ideen einzubringen, mit denen Fachkräfte für den Pflegeberuf wiedergewonnen und langfristig gebunden werden können. Die besten von einer Fachjury ausgewählten Projekte werden heute ausgezeichnet.