BW-Newsticker am Morgen: Jugendticket BW startet, Großeinsatz mit zwei Toten in Stuttgart

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

7:42 Uhr Baden-Württemberg hinkt bei E-Ladesäulen hinterher Mit der Infrastruktur für E-Mobilität geht es wohl weiter schleppend voran. Die oppositionelle SPD in Baden-Württemberg wirft der grün-schwarzen Landesregierung vor, auch bei E-Ladesäulen ihre Klimaversprechen nicht einhalten zu können. Aus der Antwort auf eine Landtagsanfrage geht nach SWR-Informationen hervor, dass es bisher erst 1.050 öffentliche Schnelladestationen in Baden-Württemberg gibt. Bis 2030 gehe das Land von einem Wert von bis zu 100.000 öffentlich zugänglichen Elektro-Ladepunkten aus, heißt es in der Antwort des Verkehrsministeriums. Tatsächlich realisiert sei davon aber erst ein Prozent, kritisiert der SPD-Landtagsabgeordnete Gernot Gruber. So könne die Mobilitätswende keinen Schwung aufnehmen. Erst kürzlich musste die Landesregierung einräumen, dass nur knapp drei Prozent der Landesgebäude Solaranlagen haben. Jetzt komme sie ihrem nächsten Klimaversprechen nicht nach, so Gruber. Er schlägt im SWR vor, auf allen landeseigenen Parkplätzen E-Ladesäulen zu installieren.

7:19 Uhr Hunde bei Bundesgartenschau in Mannheim verboten Mit dem Hund zur Bundesgartenschau in Mannheim? Das wird so wohl nicht möglich sein. Die Parkordnung für die beiden Parks der BUGA 23, den Spinellipark und den Luisenpark, stellt klar: "Das Mitbringen von Hunden oder anderen Tieren auf das Bundesgartenschaugelände ist nicht gestattet". Ausgenommen sind Behindertenbegleithunde, wie zum Beispiel Blindenführhunde, Signalhunde für Hörgeschädigte oder Begleithunde. In Heilbronn bei der Bundesgartenschau vor vier Jahren waren Hunde ebenfalls nicht erlaubt - immerhin gab es dort eine Hundestation, in der einige Vierbeiner warten konnten.

7:06 Uhr Auch heute Streiks im öffentlichen Dienst Aktuell vergeht kein Tag ohne Streik: Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Heute streiken in Mannheim und Esslingen Auszubildende und Nachwuchskräfte. "Außerdem wird in der Ortenau gestreikt", teilte die Gewerkschaft ver.di mit. Morgen folgen Arbeitsniederlegungen im Landkreis Ludwigsburg, in Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern bei Stuttgart, in Bad Friedrichshall (Landkreis Heilbronn), bei der Kreissparkasse Ostalb und in den Kliniken in Heidenheim. Und am Freitag steht dann ein großer Streiktag an - mit Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Personennahverkehr in Stuttgart, Freiburg, Mannheim, Heilbronn, Ulm, Esslingen, Konstanz und Baden-Baden.

6:46 Uhr Massive Behinderungen im Stuttgarter Stadtbahnverkehr In Stuttgart ist es gestern Nachmittag zu massiven Behinderungen im Stadtbahnverkehr gekommen. Die Stadtbahnlinien sowie der Busverkehr waren betroffen. Laut der Stuttgarter Straßenbahnen AG hat es im Bereich des Hauptbahnhofs gegen 17 Uhr einen Stromausfall gegeben, die Ursache ist noch unklar. Viele Menschen steckten längere Zeit in ihren Bahnen fest und konnten nicht aussteigen. Rund zwei Stunden später - ab etwa 19 Uhr - normalisierte sich der Verkehr langsam wieder.

6:32 Uhr Wetterbericht für BW: Kalt, aber sonnig So richtig frühlingshafte Temperaturen hat der März an seinem ersten Tag noch nicht auf Lager. Deshalb solltet ihr euch auch heute wieder in eine dicke Jacke einpacken und eventuell sogar eine Mütze aufsetzen: Der Start in den Tag ist wieder mal frostig. Bis zum Nachmittag erreichen die Temperaturen etwa 2 Grad im Allgäu und 9 Grad an der Bergstraße. Die gute Nachricht: Die Sonne scheint heute wieder häufig. Im Süden Baden-Württembergs halten sich da und dort hochnebelartige Wolken.

6:22 Uhr Noch immer fehlen viele Grundsteuer-Erklärungen Die Grundsteuer ist gerade eines der großen Gesprächsthemen. Auch einen Monat nach Fristende haben viele Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken in Baden-Württemberg ihre Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben. Das erfuhr die Deutschen Presse-Agentur aus dem Finanzministerium. Für die Grundsteuer B lägen demnach nun 85 Prozent der Erklärungen vor. Die Frist endete am 31. Januar. "Aktuell befinden wir uns in der Kulanzphase", teilte das Ministerium mit. "Wer seine Erklärung noch nicht gemacht hat, sollte das nun schnellstmöglich nachholen. Dann sind auch keine negativen Folgen zu befürchten." Im nächsten Schritt werde das Finanzamt Erinnerungsschreiben verschicken. Diese gingen voraussichtlich nach Ostern raus. Insgesamt sind im Land 5,6 Millionen Grundstücke neu zu bewerten. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 1. März 2022 um 7 Uhr.

6:12 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute ist der 1. März und damit gibt es einige Änderungen, die auch euch betreffen könnten. Unter anderem entfällt die Corona-Testpflicht in Gesundheitseinrichtungen und Pflegeheimen. Auch das Jugendticket BW ist ab heute erhältlich. Was sich sonst noch ändert, könnt ihr hier nachlesen. Die baden-württembergische Politik diskutiert heute im Landtag darüber, wie man Schulen und Kitas besser ausstatten kann und Investitionen erleichtert. Ein großes Thema, allein wenn man auf das Problem "Fachkräftemangel" blickt. In acht Städten in Baden-Württemberg hat sich die Luftqualität in den letzten Jahren so sehr verbessert, dass die Verantwortlichen dort darüber nachdenken, keine Umweltzonen mehr auszuweisen. Die haben bestimmt, welche Fahrzeuge dort fahren durften. Heidelberg ist eine dieser Städte. Ab heute werden dort keine Umweltzonen mehr ausgewiesen. Die Gewerkschaft ver.di ruft zu einem ganztägigen Warnstreik im Öffentlichen Dienst auf. In verschiedenen Städten Baden-Württembergs wird es Aktionen geben, beispielsweise in Mannheim oder Offenburg (Ortenaukreis).

6:05 Uhr Offene Fragen nach Großeinsatz mit zwei Toten in Stuttgart Dramatischer Vorfall gestern in Stuttgart - und viele Fragen sind noch ungeklärt: Nachdem Einsatzkräfte in einem brennenden Haus am Wilhelm-Geiger-Platz in Stuttgart-Feuerbach zwei Verletzte entdeckten, sind die beiden in Kliniken gestorben. Bereits zuvor hatte die Polizei vor dem Haus mit brennender Wohnung einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der mit zwei Messern bewaffnet war. Ob der Verdächtige die beiden Menschen mit den Messern angriff oder ob sie durch den Brand ums Leben kamen, sagte die Polizei zunächst nicht.

6:00 Uhr Jugendticket in Baden-Württemberg startet Oft ist der Ärger groß über die Preise für Bus und Bahn. Nun tut sich was - zumindest für junge Menschen im Land. Seit heute können Kinder und Jugendliche für 365 Euro im Jahr durch ganz Baden-Württemberg fahren. Wer noch nicht 21 Jahre alt ist, kann sich das Ticket kaufen. Ältere sind nur in einer Aus- oder Fortbildung dazu berechtigt. Im Monat des 27. Geburtstags ist aber Schluss. Mit dem Jugendticket können Schüler, Auszubildende und Studenten den Nahverkehr in ganz Baden Württemberg nutzen. Das Ticket gilt in allen 19 Verkehrsverbünden im Land - ausgenommen ist nur der Fernverkehr.