Nach einem Brand in Feuerbach sind zwei Menschen ihren Verletzungen erlegen. Zuvor hatten Einsatzkräfte einen Mann mit einem Messer vor dem brennenden Haus festgenommen.

Nachdem Einsatzkräfte in einem brennenden Haus am Wilhelm-Geiger-Platz in Stuttgart-Feuerbach zwei Verletzte entdeckt hatten, sind die beiden in Kliniken gestorben. Das teilte die Polizei dem SWR am Dienstagnachmittag mit. Vor dem Haus hatte die Polizei einen bewaffneten Mann festgenommen. Er soll in Verbindung mit dem Brand stehen. Zu den genauen Zusammenhängen machte die Polizei auf SWR-Anfrage noch keine Angaben, die Ermittlungen dauern demnach an.

Feuer und Polizeieinsatz am Wilhelm-Geiger-Platz

Der festgenommene Mann stand den Angaben zufolge im Eingangsbereich des Gebäudes. Nach der Festnahme löschte die Feuerwehr den Brand und entdeckte einen schwer verletzten Mann und eine schwer verletzte Frau in einer Wohnung. Die Behörden teilten mit, die Feuerwehr habe den Brand am Nachmittag zufällig entdeckt.