Stromausfall am Hauptbahnhof Stuttgart sorgt für Verkehrskollaps

Durch einen Stromausfall am Hauptbahnhof Stuttgart am späten Dienstagnachmittag ist es zu massiven Behinderungen im Stadtbahnverkehr gekommen. Hunderte waren zu Fuß unterwegs.

Laut der Stuttgarter Straßenbahnen AG gab es am Dienstag gegen 17 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs einen Stromausfall. Betroffen waren die Stadtbahn-Linien sowie der Busverkehr. Rund zwei Stunden später ab circa 19 Uhr normalisierte sich der Verkehr langsam wieder.

Dichtes Gedränge an Knotenpunkten wie hier am Charlottenplatz auch nachdem die Bahnen wieder anfuhren. SWR Kerstin Rudat

Gefangen im öffentlichen Nahverkehr

Viele Menschen steckten längere Zeit in einer Bahn fest und konnten nicht aussteigen. Am Stöckach beispielsweise stauten sich mehrere U-Bahnen hintereinander bis in den Untergrund. Aber auch auf den Straßen ging auf den Hauptstrecken durch die Stadt wenig: Stau im Feierabendverkehr. Wer konnte, ging schneller zu Fuß nach Hause.

Dichtes Gedränge an den Knotenpunkten

Noch am frühen Abend standen die Menschen an Knotenpunkten im Stadtbahn-Netz lange an, um in eine Bahn zu kommen, etwa am Rotebühlplatz oder am Charlottenplatz. Die Ursache für den Stromausfall ist noch völlig unklar.