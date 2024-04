per Mail teilen

Ein Buch des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, darf nicht mehr vertrieben werden. Auf dem Cover ist unerlaubterweise ein Bild aus dem Kloster Maulbronn abgebildet.

Auf dem Einband des Buches von Maximilian Krah (AfD) mit dem Titel "Politik von rechts - ein Manifest" ist das Laienrefektorium aus dem Kloster Maulbronn zu sehen. Das Foto hat der Verlag ohne Nutzungsrechte verwendet.

Ohne Genehmigung des Eigentümers, also der Staatlichen Schlösser und Gärten, dürfen Aufnahmen aus dem UNESCO-Weltkulturerbe nicht für gewerbliche Zwecke benutzt werden, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Finanzministeriums dem SWR. Das Landgericht Karlsruhe hat der Unterlassungsklage des Landes jetzt stattgegeben. Das Buch darf so nicht mehr verkauft werden.

Krah nicht bei AfD-Wahlkampfauftakt in Donaueschingen dabei

Wegen der China-Spionage-Affäre wird Europa-Spitzenkandidat Krah morgen nicht beim AfD-Wahlkampfauftakt in Donaueschingen dabei sein. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden führt wegen Zahlungen aus China ein Vorermittlungsverfahren gegen den Europaabgeordneten. In der vergangenen Woche gab es vermehrt Berichte, die einem Mitarbeiter Krahs Spionage für China vorwerfen - mittlerweile sitzt dieser in Untersuchungshaft.