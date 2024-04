Hat die AfD einen Spion beschäftigt? Diese Frage treibt die deutsche Politik derzeit um. Jian G., langjähriger Mitarbeiter und Assistent von Maximilian Krah, AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, wurde festgenommen. Er soll sensible Informationen an China weitergegeben haben. Die Politikredakteurin und langjährige Beobachterin der AfD, Ann-Katrin Müller, sieht in den Vorwürfen eine "neue Qualität" im Vergleich zu anderen Spionagefällen.