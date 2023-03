Die Werkstatt eines Dachdeckerbetrieb in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstagabend in Flammen aufgegangen. Ein Mann wurde verletzt. Der Schaden ist hoch.

Bei einem Brand in einer Dachdeckerfirma in Laichingen ist am Dienstagabend nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Ein Mann, der das Feuer löschen wollte, wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Bewohner oberhalb der Werkstatt konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war am späten Dienstagabend wegen eines Brandes in einem Dachdeckerbetrieb in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) im Einsatz. z-media, Ralf Zwiebler Kurz nach 20 Uhr meldete eine Zeugin den Brand bei der Firma. Als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei anrückten, stand die Werkstatt in Flammen. Das Feuer ging laut Polizei offenbar von einem daneben liegenden Raum aus, in dem Farben, Lacke und mehrere Gasflaschen gelagert waren. Bewohner können sich retten Ein Mann erlitt beim Versuch, die Flammen zu löschen, Verletzungen. Über der Werkstatt wohnten mehrere Menschen. Sie konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Kräften vor Ort. Sie verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude. Die Brandursache ist noch unklar.