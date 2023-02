Am frühen Montagmorgen hat auf der A8 bei Merklingen ein Lkw gebrannt. Für die Bergung mussten laut Polizei zwei von drei Spuren stundenlang gesperrt werden.

Ein brennender Lkw auf der A8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) in Fahrtrichtung Stuttgart hat am Montagmorgen für lange Staus im Berufsverkehr gesorgt. Nach ersten Ermittlungen platzte gegen 4 Uhr ein Reifen am Auflieger des Lkw. Dem 61-jährigen Fahrer sei es noch gelungen, auf den Seitenstreifen zu fahren. Dort geriet der mit Salzschlacke beladene Auflieger aber in Brand, so der Sprecher.

Bergung des Lkw auf der A8 per Spezialkran

Die Feuerwehr habe das Feuer schnell gelöscht. Eine Spezialfirma habe den Lkw mit zwei Kränen geborgen, die Autobahn sei deswegen bei Merklingen längere Zeit nur auf einer Spur befahrbar gewesen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Schadenshöhe lasse sich bislang noch nicht schätzen.