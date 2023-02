Das Unternehmen Burgmaier will in Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) bleiben, sucht aber kurzfristig nach Alternativen in der Region. Warum es dort vor einer Woche gebrannt hat, ist unklar.

Die bei einem Großbrand zerstörte Firma Burgmaier will am Standort Allmendingen festhalten. Das sagte ein Sprecher des Unternehmens der Deutschen Presse Agentur. Eine Woche nach dem Feuer gehe es allerdings darum, kurzfristig und vorübergehend Lösungen für die Produktion zu finden. Vor allem brauche man Logistik- und Lagerflächen, um die Kapazitäten am Burgmaier-Standort in Laupheim (Kreis Biberach) besser nutzen zu können.

Man sei außerdem mit Versicherungen und Behörden im Austausch, um die Lohn- und Gehaltszahlungen für die Beschäftigten sicherzustellen, so der Unternehmenssprecher weiter. Insgesamt sind 250 Männer und Frauen vom Standort in Allmendingen betroffen. 170 seien bis auf weiteres freigestellt, würden aber weiter bezahlt.

Brandursache nach Großbrand in Allmendingen weiter unklar

Wie es am Standort in Allmendingen weitergeht, könne man noch nicht sagen, hieß es weiter. Es sei zu früh, einzuschätzen, wann und in welchem Umfang die Produktion wieder aufgenommen werden kann.

Zur Brandursache gibt es eine Woche nach dem Großbrand in Allmendingen noch keine Informationen. Bei dem Feuer war ein Schaden von 200 Millionen Euro entstanden.