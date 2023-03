Im sogenannten Schwimmlehrerprozess beginnt in Baden-Baden am Donnerstag die Revisionsverhandlung. Es geht um die an die zwölfjährige Haftstrafe gekoppelte Sicherungsverwahrung des Täters.

Im Prozess um den Missbrauch von Kindern in 133 Fällen beginnt am Donnerstag vor dem Baden-Badener Landgericht die Revisionsverhandlung. Die Revision des Angeklagten richtet sich gegen die an seine Haftstrafe gekoppelte Sicherungsverwahrung.

Im November 2018 war der damals 34-jährige Schwimmlehrer zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Danach, so der Urteilsspruch, solle er in Sicherungsverwahrung in einer psychiatrischen Einrichtung. Dagegen wehrt sich der Verurteilte. Er will nach Verbüßen der Haftstrafe wieder in Freiheit gelangen.

Dutzende Kinder während des Schwimmunterrichts missbraucht

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann als Schwimmlehrer im Badischen in mindestens 133 Fällen Dutzende von Kindern im Alter zwischen vier und zwölf Jahren während des Schwimmunterrichts sexuell missbraucht hat. Die Revisionsverhandlung ist auf vier Tage angesetzt. Das Urteil wird nächste Woche erwartet.

Taten ereigneten sich in Schwimmbädern an verschiedenen Orten in Baden

Ahnungslose Eltern hatten ihre Kinder zum Schwimmunterricht angemeldet. Während des Unterrichts belästigte der Schwimmlehrer die Kinder sexuell, indem er sie unsittlich berührte, aber auch mit einer Unterwasserkamera heimlich Fotografien der Kinder anfertigte. Auch in Umkleidekabinen kam es zu sexuellen Übergriffen, während die Eltern der Kinder im Schwimmbereich warteten.

Der Angeklagte legte zu Prozessbeginn über seinen Anwalt ein Teilgeständnis ab. Er versuchte auch, seinen damaligen Chef als Auftraggeber der Taten zu beschuldigen. Das allerdings war, so das Gericht, eine unwahre Schutzbehauptung.

Die Taten spielten in verschiedenen Schwimmbädern, unter anderem in Kuppenheim, Gernsbach, Bad Herrenalb und Baden-Baden. Auf die Spur kam man dem Mann, weil sich geschädigte Kinder ihren Eltern anvertrauten, die dann Anzeige erstatteten.