Überleben in der Eiszeit

Ein internationales Team unter der Leitung der Uni Tübingen hat die Knochen von Menschen untersucht, die vor mehreren tausend Jahren in Europa gelebt haben und Erstaunliches entdeckt.

DNA gibt Aufschluss über Wanderbewegung in der Eiszeit

Vor 25.000 Jahren war es bitterkalt in Europa. Die letzte Eiszeit hinterließ Spuren auf dem ganzen Kontinent. Weite Gebiete, die nicht von Eis bedeckt waren, wurden zu Steppe, Tundra und Grasland. Neben Mammuts und Riesenhirschen lebten hier auch Jäger und Sammler. Als es immer kälter wurde, begannen die Tiere und Menschen zu wandern.

Um die Wanderbewegungen genauer zu erforschen hat Junior Professor und Archäo- und Paleogenetiker Cosimo Posth von der Universität Tübingen Jahrtausende alte Knochenreste genauer untersucht und ihre DNA-Bruchstücke analysiert.

Und dabei haben er und das internationale Team Erstaunliches entdeckt: Die Menschen haben nicht wie zuvor angenommen in Italien den Höhepunkt der Eiszeit überleben können. Sie sind dort ausgestorben.

Der älteste Beweis für die Wanderbewegung während der Klimaerwärmung: Der Schädel eines Mannes und einer Frau, die vor rund 14.000 Jahren in Westdeutschland (Oberkassel) bestattet wurden. Genetisch stammen sie aber aus dem Süden. Pressestelle Jürgen Vogel, LVR-LandesMuseum Bonn

Wanderbewegung in der Eiszeit

Die Wissenschaftler unter der Leitung der Universität Tübingen konnten durch die Knochenreste und Zähne feststellen, dass es in Süddeutschland, und selbst in Italien zu kalt war zum Überleben. Hier sind die Jäger und Sammler ausgestorben.

Als es nach dem Höhepunkt der Eiszeit langsam wärmer wurde, wanderten vermutlich andere Menschen vom Balkan aus nach Italien und Spanien und besiedelten das Gebiet. Über die genauen Gründe kann der Tübinger Forscher nur spekulieren.

Wir haben keine klare Erklärung, warum das so passiert ist, aber wir glauben, dass die Bevölkerung, die in Italien lebte, als die letzte Eiszeit begann, eine Menge Schwierigkeiten bestehen musste und wahrscheinlich nicht in der Lage war, genug Nahrung zu finden, um zu überleben

Aufgrund der Kälte sind in Italien Jäger und Sammler ausgestorben. Dafür besiedelten Menschen vom Balkan Spanien. Pressestelle Uni Tübingen

Außerdem sei es laut den Forschenden möglich, dass zeitgleich eine neue Bevölkerung aus dem Balkan nach Italien kam, die bereits an diese eiszeitliche Umwelt angepasst war. Diese ersetzte möglicherweise die lokale Bevölkerung.

In Zukunft will Cosimo Posth menschliches Erbgut durch kleine Ablagerungen in Gesteinspartikeln (Sediment) gewinnen, um damit noch weiter in die Vergangenheit zu blicken und mehr Geheimnisse zu lüften. Klar ist aber, dass gegen Ende der Eiszeit die Menschen vom Süden aus wieder Europa eroberten und sich auch in Süddeutschland niederließen.